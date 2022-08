Namur: 11 nouveaux appartements en haut de la ville

Un premier permis avait déjà été octroyé en 2021. Cette nouvelle demande concerne l’arrière du bâtiment."Le commerce utilise l’arrière des lieux pour faire du logement. Ça répond à la dynamique que l’on met en place ces dernières années pour ne pas que la rue de Fer soit seulement dédiée à du commerce mais propose également du logement,indique-t-on au cabinet de l’échevine de l’Urbanisme, Stéphanie Scailquin,Ça rejoint aussi la volonté de la Ville que les hauts des commerces soient habités. Il s’agit de logements de qualité et de grande taille pour des familles, pas des kots. Le but est d’associer la rue de Fer et le cœur de ville à une vie de quartier."

Côté rue, le projet compte deux appartements de deux chambres, deux d’une seule chambre plus un bureau et un appartement de trois chambres. À l’arrière, il s’agirait de cinq appartements de deux chambres et d’un studio. Chacun aura sa propre terrasse ou son propre balcon. Les bâtiments à l’arrière seront accessibles depuis le premier étage du bâtiment qui est à rue via un escalier extérieur."C’est un bâtiment qui en cache un autre. C’est plus souvent le cas qu’on ne le pense à Namur", glisse-t-on à l’échevinat. Le commerce qui occupera le rez n’est pas encore connu."Le premier permis autorise le changement de couleur de la façade. Le ton pourra être plus clair, blanc ou beige, plutôt que le rosé actuel."

La hauteur du bâti variera entre du rez + 2 étages et du rez + 4 étages."Le permis est demandé vu la présence d’une toiture plate, qui doit être en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions voisines, et parce qu’il s’agit d’une extension en zone de cours et jardins, ce qui nécessite une dérogation du guide d’urbanisme régional, précise-t-on.C’est le collège communal qui accordera ou non le permis. La décision devrait tomber fin novembre." Les détails sont à consulter durant l’enquête publique en cours jusqu’au 30 août, date ultime pour remettre ses remarques et/ou observations à la Ville.