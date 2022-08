Nafraiture: plusieurs hectares de prarie partis en fumée

L’officier Francis Dixheures a dirigé les opérations. Des moyens importants ont été déployés. Pour la zone Dinaphi: un véhicule de feu de forêt et une citerne du poste d’Alle, une pompe et une citerne de Gedinne. Des renforts sont venus de la zone Luxembourg: une pompe et un véhicule feu de forêt du poste de Paliseul, ainsi qu’une citerne de Bouillon.