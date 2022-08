En effet, cette année, les festivités avaient exceptionnellement lieu dans la salle de l’école communale de Sauvenière et non sous le traditionnel chapiteau de la rue du Trichon. Un petit changement expliqué par le manque de main d’œuvre pour le montage des tentes en prairie.

Au programme de ce trentième anniversaire? Goûter des seniors, tournoi de belote et karaoké, le vendredi; inauguration, danses folkloriques, concert du groupe Redadivi et soirée animée par DJ Oli, le samedi; messe dominicale, apéritif musical, danses et soirée animée par Dance On et DJ Momo, le dimanche. Parmi les styles de danse choisis et interprétés par le groupe folklorique, on retrouvait l’incontournable quadrille des lanciers, mais aussi la country.

Les dix-huit danseurs sauveniérois se sont ainsi trémoussés sur des airs qui fleurent bon le Far-West, dont le fameuxCotton Eye Joe, qui a mis une sacrée ambiance dans la salle de l’école, le samedi après-midi. Le public a même été invité à rejoindre la troupe, sur la piste de danse, pour une petite leçon de country sans prise de tête.