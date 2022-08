Par rapport aux éditions précédentes, celle-ci était naturellement différente: les jeunes étaient aux commandes, et donc à la programmation. On a ainsi pu goûter à d’autres sons sans faire l’impasse sur de belles choses venant d’hier et d’un peu avant.

L’association "Les Cayets d’Houyet" a passé le flambeau aux membres de l’AJVH, Association des Jeunes des Villages Houyetois.

On peut dire que les jeunes sont véritablement montés en puissance dans cette organisation estivale. Lors des années précédentes, l’AJVH avait la responsabilité de l’organisation de la brocante du 15 août. Cette fois, ses membres ont fait le grand plongeon et ont pris la direction de l’événement. Les jeunes de l’AJVH, seront-ils de nouveau à la manœuvre l’an prochain? La question doit être discutée. Après la fête, il y aura une évaluation et la décision pourra être prise en connaissance de cause.

Des coups de pouce

Pour leur grande première, les membres de l’association des Jeunes ont pu compter sur un beau coup de main. La Commune de Houyet a répondu présente en octroyant un petit budget pour permettre aux organisateurs de porter la fête sans pouvoir compter sur une salle. Toujours les conséquences des inondations de l’année passée. Les anciens organisateurs ont également donné un coup de pouce aux nouveaux venus. Tandis que des sponsors ont tenu à soutenir les jeunes dans cette nouvelle aventure.

Bonus: le soleil, sur le lieu des festivités, l’allée de Rasteau. Un petit clin d’œil au jumelage.

Une belle première

Les jeunes ne voulaient pas que la fête tombe aux oubliettes. " On a repris tout, car il n’y avait rien de prévu. On a été bien soutenu" indique Méline Chiliade. Pour cette première, les jeunes ont travaillé avec des éléments qu’ils maîtrisaient. Ils ont gardé le principe des concerts et de la musique. Ils ont voulu garder le repas du lundi de la fête. Cette fête était un véritable défi. L’association compte une quinzaine de membres actifs. Ils ont des projets plein la tête. Ils veulent garder des activités qui ont du succès: les drinks au cœur de Houyet. Pour maintenir le cap, l’organisation peut compter sur un comité porté par Jessy Waelkens (président), Anthony Damanet (vice-président), Marien Lebrun (trésorière) et Méline Chiliade (secrétaire).

Un passage de flambeau

Du côté de Pierre Ledent, président des Cayets de Houyet, le passage de flambeau est une chose normale. Il faut laisser la place aux jeunes. Ici, on reconnaît également que l’association s’essouffle et manque de bras pour assumer une fête qui s’étale sur plusieurs jours.

" Qu’on ne s’y trompe pas: les Cayets sont toujours bien vivants. On est heureux qu’un comité reprenne la tradition" explique Pierre Ledent. Il fait également remarquer que l’AJVH regroupe des membres qui viennent de tous les villages de l’entité.

Les Cayets ont répondu présents à la fête du 15 août. Ceux-ci sont passés de l’autre côté et ont pu goûter comme il se doit à une fête qui a bien roulé.