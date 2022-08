De l’action

Pour les adeptes de gellyball, il y a de l’action à gogo en vue avec, toujours, le plaisir d’attraper les autres. Si le jeu peut se jouer librement, il peut être pratiqué de manière à travailler certaines compétences qui ne manquent pas d’intérêt. Ainsi, on peut former des équipes et assigner un objectif. Il faut dès lors pour les participants se plonger dans le collaboratif pour atteindre un but commun. Plus question de la jouer en solo et d’endosser une vareuse de superman pour jouer. Il faut faire travailler les méninges et mettre au point une stratégie.

Tantôt, il est demandé à une équipe de prendre un point fortifié tantôt une autre situation est proposée pour varier les plaisirs. Ici pas de tache de couleur pour marquer la fin de l’histoire d’un participant, le joueur doit faire preuve d’honnêteté et se déclarer mort ou blessé dès qu’il sent une balle molle le toucher. Ici aussi, le joueur doit travailler une compétence: jouer en respectant les règles du jeu. Un bel apprentissage sans cela, la partie se termine mal.

Des aventures diverses

Pour les Beaurinois sportifs, le gellyball n’était pas la seule invitation lancée durant la période des vacances scolaires. Des jeux de lancer, mais également des activités autour du roulage étaient de mise. Avec l’association Latitude Sport, des tranches hebdomadaires d’occupation étaient proposées. À chaque fois, près d’une centaine de jeunes étaient de la partie. Pour la dernière semaine des vacances, ce nombre est en augmentation.