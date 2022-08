Méga-défi: Lesve gagne encore, Profondeville organisera les jeux en 2023

À l’issue de la première journée, ces ambitions se concrétisaient. Si l’équipe organisatrice Lesve prenait largement la tête avec 75 points, deux outsiders se hissaient à la deuxième place, Bois-de-Villers et Profondeville. Ces trois équipes se distançaient déjà.

La deuxième journée, sous une chaleur accablante a confirmé les résultats de la première journée, mais l’ordre a été modifié. Bois-de-Villers prenait la tête, avec 151 points devançant de trois points Lesve et Profondeville restant sur le podium avec 135 points.

Tout le monde le sait, la dernière journée est décisive et tout est toujours possible. En effet, deux grosses épreuves, les chars qui offrent 32 points et les jeux sans frontière avec 64 points. C’est dans ces deux activités que les équipes donnent le meilleur d’elles-mêmes. C’est ici que les artistes pour les chars et les gros bras, pour les jeux se mesurent véritablement. La tension est palpable. Elle l’est devenue au fil des jeux.

Une journée décisive

La présentation des chars a été particulièrement appréciée. Chaque équipe a présenté son char sur le thème des bandes dessinées. Une lutte d’imagination remportée par Profondeville qui a pris une solide option… sans le savoir. En effet, personne ne connaît le résultat des chars avant la proclamation finale.

Il restait les huit épreuves des jeux. Il faisait chaud, il faisait lourd et parfois les esprits se sont échauffés.

Profondeville se trouvait souvent en bonne posture lors des jeux du dimanche après-midi. Il l’a confirmé, cette fois encore, même si ces jeux ont été remportés de main de maître par la petite et sympathique équipe d’Arbre.

Il était un peu plus de 21h30, dimanche lorsque, devant une foule déchaînée, les résultats ont été proclamés. On avait vraiment l’impression que tout le monde avait gagné, tellement l’enthousiasme était grand dans tous les camps

Lesve qui a, pendant tous ces jeux, bien mené sa barque monte sur la première marche du podium avec 222 points, précédant Profondeville de sept unités et

Bois-de-Villers de 12 points. La quatrième place est occupée par Arbre avec 185 points, suivi de Lustin avec 181. Wépion a glané 170 points devant Rivière 124 et Floreffe, 99.

Le prix du fair-play est revenu à l’équipe de Lesve. Les enfants de ce village ont également reçu la coupe pour avoir gagné les jeux des enfants.

Arbitres, animateurs et capitaines

Ces épreuves sont arbitrées par trois habitués du système Laurent Verkempinck, Nicolas Ponsar et Benoît Mouton, présent depuis la première édition, à divers niveaux. Nicolas Picavet est le précieux boulier compteur depuis de nombreuses années déjà. Il jongle avec les chiffres et l’ordinateur avec une précision d’horloger.

Deux animateurs sont aux commandes pour commenter ces joutes amicales, Daniel Wilmart et Nicolas Fauchet.

Les équipes sont encouragées par un capitaine et un vice-capitaine. Pour Arbre, deux filles, Maia Genette et Maeva Lenoble. Louise Brouir et Simon Tombois sont à la tête de l’équipe de Bois-de-Villers. Floreffe a Audrey Verbiest et Pauline Dandois comme cheffes. Salome Gaux et Corentin Piret conduisent l’équipe lesvoise, Tandis que Tom Lecomte et Émilie Martin gèrent celle de Lustin. Colin Chevalier et Charlotte Debry dirigent les destinées de Profondeville. Sophie Rolain et Julien Hanon encouragent Rivière tandis que Wépion s’est choisi Jeanne Hocq et Clara Pire.