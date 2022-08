La Plante: il emboutit deux voitures stationnées

Le conducteur d’une Mazda a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une Toyota et une Opel stationnées. Fort heureusement, personne n’a été blessé mais les véhicules ont subi d’importants dégâts. Les policiers de Namur se sont chargés des constatations et du balisage, tandis que le dépanneur MD enlevait les véhicules accidentés.