Joutes féminines à Namur: Bélinda Lequeux (équipe de La Plante), Reine de cette première historique (vidéo)

Lyla Montout, jouteuse de La Plante. ©ÉdA

" Nous sommes contentes de marquer l’histoire du folklore namurois, a confié Lyla Montout, jouteuse pour La Plante. Durant la préparation, on a vécu de beaux moments de compétition et d’amitié aussi. Nous avons été coachées par les jouteurs hommes, sans aucun machisme et avec bienveillance."

Célébrant les joutes pratiquées au Moyen Âge par les bateliers namurois, l’événement mêle sport, folklore, costumes, musiques et combats. Chaque année, Jambes et La Plante s’affrontent.

Huit compétitrices en rouge et bleu

Du côté de La Plante (en rouge), l’équipe se composait de Bélinda Lequeux, Lyla Montout, Camille Lafontaine et Aurélie André. Charlotte Deborsu, Mathilde Hutsemekers, Noémie Paitoni et Sixtine Paitoni, représentaient l’équipe de Jambes (en bleu).

Pour commencer, Arnaud Kivits, président du comité des joutes, a procédé au tirage au sort afin de déterminer les jouteuses qui allaient combattre et dans quel ordre."Il y a les luttes fratricides et les luttes mixtes (avec là une représentante de chacune des rives de la Meuse)", a résumé Georges Balon-Perin accompagné du journaliste Frédéric Deborsu (par ailleurs père de la jouteuse et échevine Charlotte Deborsu), pour commenter les joutes."Mais il n’y a pas de favoritisme", a assuré ce dernier.

©ÉdA

Une chute, dans le bateau

Mathilde Hutsemekers (équipe de Jambes). ©ÉdA

Fait du hasard, c’est justement elle qui a remporté le premier combat de ces premières joutes féminines face à Mathilde Hutsemekers."Je tombe à l’eau avant mais c’est la lance de Mathilde qui a touché l’eau en premier lieu. C’est ce qui m’a sauvée", a commenté Charlotte Deborsu. Le jury était au taquet pour vérifier.

Ensuite, Bélinda Lequeux, favorite et imbattable lors des entraînements qui ont eu lieu la semaine dernière, a remporté la deuxième lutte contre Aurélie André. La compétition s’est ainsi enchaînée en plusieurs combats. Lyla Montout est notamment tombée face à Noémie Paitoni."Une nouvelle victoire de Jambes, que se passe-t-il du côté plantois?", a lancé sur un air de défiance Frédéric Deborsu au micro. Au fil de la compétition, Bélinda Lequeux a remporté la première demi-finale écartant Noémie Paitoni.

Sa sœur, Sixtine Paitoni, et Charlotte Deborsu se sont ensuite affrontées dans une manche particulièrement longue. Aucune n’a touché l’autre de sa pagaie la première fois et une autre fois, les bateaux étaient trop écartés pour leur permettre de s’affronter. Une autre fois encore, c’est Charlotte Deborsu qui est tombée, non pas à l’eau mais dans le bateau (sans se blesser toutefois!)"On oblige les jouteuses à se tenir pieds joints lorsqu’on fait la joute pour la troisième fois avec les mêmes. Une difficulté en plus", a averti Georges Balon-Perin. Sixtine Paitoni est venue à bout de Charlotte Deborsu et c’est donc elle qui a affronté la Plantoise Bélinda Lequeux (voir vidéo).

Bélinda Lequeux, de l’équipe de La Plante, la gagnante. ©ÉdA

Sans difficulté face à sa rivale, Bélinda a remporté ces premières joutes nautiques féminines, devenant ainsi la Reine de la joute. » Lorsqu’on est sur le tillac, on se sent comme la reine du monde et en même temps, c’est hyper stressant. Personnellement, mon gros défaut est que j’ai du mal à garder mon équilibre mais je suis plus costaude. Je pense que c’est ce qui a joué en ma faveur car il faut quand même de la force », a témoigné la victorieuse, qui de son propre aveu était là pour »la gagne et rien d’autre ».Ces joutes se sont clôturées par un plongeon général de toutes les filles, fières d’avoir participé à un moment historique du folklore belge!

©ÉdA

Jambes (en bleu) et La Plante (en rouge) se sont affrontées lors de ces premières joutes nautiques féminines. ©ÉdA