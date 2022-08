Dinant: plus de 15000 spectateurs et un carnaval sur la Meuse pour la 40e régate de baignoires (PHOTOS)

Du casino jusqu’au pont Charles Balbour, les deux rives de la Meuse étaient bondées et la marche sur la Croisette alambiquée pour observer les radeaux passer et les baignoires en kit se retourner dans l’eau."Regarde les marins là-bas, ils vont s’échouer", désigne une spectatrice postée avec sa famille sur sa terrasse.

Au menu de la journée, toujours, l’arrosage des spectateurs depuis les radeaux, à l’aide de seaux et ballons d’eaux. Un moment de rire et d’échange qui fait partie du "pack" régate."On a presque l’impression que les gens attendent ça", témoigne une participante.

Grand Carnaval de Dinant

Pour ce 40e, l’ASBL Les Baignoires avait choisi d’orienter les participants vers le thème Le Grand Carnaval de Dinant. Les gilles de Trivières sont venus fanfaronner juste pour l’occasion. Aux alentours de 15 heures, les participants ont donc défilé de la place Patenier jusqu’au Casino. Une animation prise avec beaucoup de sérieux par l’embarcation Alice au Pays de la Merveilleuse, de la famille Aigret à Blaimont. « Ma tantine a passé 200 heures à coudre les costumes des personnages du film pour le défilé. Elle avait commencé en avril », confie Hélène, 22 ans, qui jouait le rôle d’Alice. Pendant la manifestation, elle courait après le lapin.

Pour rentrer dans le thème, l’embarcation n°5 – qui n’avait pas trouvé de nom – s’était munie d’un grand drapeau arc-en-ciel, symbole de la gay pride."On est parti sur un carnaval qui défendait quelque chose", note Christophe, originaire de Ciney. Cette année, ces invétérés ont opté pour la simplicité. Venus avec leurs enfants, ils comptent sur la nouvelle génération pour reprendre le flambeau. Ce lundi, ils étaient 15 sur un radeau de 2,4m x 2,4m.

Parmi les embarcations, on retrouvait également les Gil' de Bain’che, La Sirena del Pierre Bleue, les Cons’fettis mais encore Les Vénitiens, qui ont reconstruit une gondole.

Les gagnants du thème ont été les régatiers du Carnaval d’Awagne, tandis que le gâteau d’anniversaire a remporté le prix de l’originalité. La Croisette s’amuse a gagné le prix de la représentativité de la ville de Dinant, la jeunesse d’Haut-le-Wastia le prix spécial défilé, Laurent Rase le prix de la beauté et Radio Contact le prix feel good.

Le kit, c’est chic

Le concept des baignoires en kit, lancé en 2018 pour relancer la participation à la régate, remporte chaque année de plus en plus de succès. L’année passée, ils étaient 16 à avoir joué le jeu. Cette année, ils étaient 22.

Par équipes de deux, les volontaires reçoivent de quoi construire une embarcation au départ d’une baignoire, évidemment."On leur met le matériel à disposition, on leur donne un ou deux conseils et puis ils se débrouillent", explique Alain Rolin, l’un des plus anciens participants de la régate, ce lundi au poste des baignoires en kit.

Pour ce faire, rien de plus qu’une baignoire, des bidons pour la flottaison, des chevrons et 100 mètres de corde pour maintenir le tout et un plan."Une bonne inspiration de départ", relèvent Samuel et Nathan, qui préfèrent faire ça "à l’ancienne".

En rang d’ognons derrière le casino, les participants s’activent à construire le plus rapidement possible leur embarcation et se jeter à l’eau. Édouard et Sébastien participent pour la seconde fois. La leçon qu’ils ont tirée pour cette année?"Il est obligatoire de savoir nager", rit Édouard.

Car peu importe si la baignoire prend l’eau, le but, c’est d’arriver avec jusqu’au ponton d’arrivée. Les deux compères termineront 3e de la course et ne se seront retournés qu’une seule fois.