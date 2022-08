Collision frontale à Agimont: un blessé grave

Le choc s’est produit vers 17h, route de Philippeville. Il a été très violent, au point que les deux véhicules étaient complètement détruits. Une camionnette venant de la direction de Heer-Agimont a quitté sa bande de roulage. Pour une raison inconnue, elle a percuté, de front, une voiture venant de la direction opposée. La camionnette était conduite par un habitant de Viroinval. Celui-ci est grièvement blessé. Il a été transféré en clinique via l’hélicoptère de l’ASBL CMH. Dans l’autre voiture, les deux occupants, un couple néerlandophone a été blessé et tous les deux emmenés en clinique à Dinant par deux ambulances de Dinant et Beauraing. Dans la camionnette, il y avait aussi un chien en état de choc et un appel a été lancé à un vétérinaire.