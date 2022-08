Falmignoul: Les pompiers sauvent deux blessés du feu, rue Haute

Extérieurement, on ne voit presque pas de dégâts au bâtiment. Sur place, on notait la présence des autopompes de Beauraing et Dinant, d'une citerne et d'un élévateur d'Yvoir. Le tout emmené par le lieutenant Liétard. La police de Haute Meuse a dressé le constat.

Cet appel au feu a remis en lumière les problèmes sur la situation du poste Dinaphi de Dinant dont on dit qu'il n'abritera plus de pompiers la nuit, en semaine, à partir du 1er septembre prochain. Contacté, le major Lallemand rétorque qu'il s'agit là de cancans. Il y aura encore des hommes au poste mais, en majorité, des volontaires, comme dans les autres postes de la zone de secours. Fin décembre, ce sera la même chose, le week-end. À ce propos, le major a promis qu'il répondra à l'invitation des conseillers communaux qui voudraient en savoir plus sur la zone et surtout sur ce qui s'y décide.