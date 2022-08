Collision frontale à Agimont: trois blessés dont un grave

Une voiture venant de la direction d e Heer-Agimont a quitté la route est est venue percuter, de front, une voiture venant de la direction opposée. On ne peut pas dire la cause du changement de roulage de la camionnette qui s’est déportée ainsi. Elle était conduite par un habitant de Viroinval grièvement blessé et que l’hélico médicalisé de Bra-Lienne a emmené à l’hôpital de Mont-Godinne. Dans l’autre voiture, les deux occupants, le chauffeur et son épouse ont été blessés et emmenés en clinique à Dinant par deux ambulances de Dinant et Beauraing. On notait la présence, sur place également d’une autopompe de Philippeville. Des pompiers du poste de Beauraing ont balisé les lieux et la police de Haute-Meuse a dressé le constat.