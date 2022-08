Bambois: Un 4x4 défonce le mur de leur maison

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h du matin, les habitants d’une maison située route de Saint-Gérard à Bambois ont été réveillés en sursaut quand un 4X4 Isuzu a percuté et défoncé le mur de leur habitation. Le véhicule se dirigeait en direction de Saint-Gérard quand, dans une légère courbe, le conducteur en a perdu le contrôle. Les pompiers de la zone Val de Sambre, emmenés par le lieutenant Medhi Akal et le sergent Jean-Louis Vanhal, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance. Blessé, le conducteur a été conduit en milieu hospitalier tandis que les pompiers sécurisaient les lieux et procédaient à l’étançonnement de la façade éventrée. Les policiers de la zone Entre Sambre et Meuse se sont chargés des constatations tandis que le dépanneur MD de Fosses-la-Ville enlevait la voiture accidentée.