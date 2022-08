Au niveau gastronomie, en prélude au festival, vendredi soir, les organisateurs, Thomas Pesesse, Corentin Hubert et Cédric Famerée, ont aussi accueilli deux cents convives à un repas du style "beer pairing" ou alliance des mets et de la bière, Les enfants n’ont pas été oubliés. Pendant que les parents dégustaient, ils pouvaient s’amuser sur des châteaux gonflables et d’autres jeux et assister à des tournois à l’épée entre "Vikings".

Pils à, l’aveugle, bières d’exception, quiz…

Au long des deux jours de festival, on dégustait mais on faisait aussi travailler les méninges. En jouant le petit jeu de "Pils à l’aveugle" où il fallait retrouver l’intrus parmi neuf pils issues des brasseries présentes, en découvrant la richesse du mariage bière-fromage, en testant ses connaissances lors d’un quiz proposant 25 questions et cinq dégustations et en participant à une dégustation de bières d’exception. Culture sous toutes ses formes, mêmes houblonnées.