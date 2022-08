R’vazî èt spot

Sint Lorint (15 d’awous') ralume si tchèrbon ou l' distind.

Tûzadje

Ça, c’èsteut dins l' timps pace qui, avou lès candjemints dins l’aîradje, on n' si pout pus fiyî d' trop à nos vîs spots. Gn-a brâmint qui sayenut d' trover dès solucions à cès candjemints-là. Il èst d’ayeûrs grand timps. Dès plantes qui tègnenut bin al sètcherèsse, dès plantes po rastinu lès-aîwes. Mins gn-a nuk qui dîrè qu’on n' pout pus prinde l’avion trop sovint, gn-a nuk qui vos dîrè di n' pupont fé d' grand bassin po bagnî dins vosse djârdin, nuk qui vos dîrè di r’fé on corti, nuk qui wasereut dîre qui l' têre èst trop p’tite po totes lès djins qu’î vikenut au djoû d’audjoûrdu. Portant, s’i-gn-aureut mwins' di djins su l' têre, gn-aureut mwins' di problèmes. Mins quî ç' qui wasereut dîre qu’i faut fé on nuk avou…? Dji tûze.

S’apinse one saquî

Ene minte, c’èst souvint 'ne vèritè machuréye (Pierre Faulx).

Po rîre one bouchîye

Dins l' reuwe do Rivadje, gn-a deûs-omes qui s' coltéyenut dispû là bin cinq munutes. On raupin lès r’waîte èt i crîye "alez papa!"

On pormwinrneû qu’ariveûve justumint atauche li gamin: "c’èst l’quék, vosse papa?"

– on n’è sé rin, c’èst justumint po ça qu’i s' batenut!

Cor one pitite

Li curé au catéchisse dimande au p’tit Bêrt:

Dijoz Bêrt, èst ç' qui vos d’djoz vos pâtêrs divant d' din.ner?

Bêrt: nin dandjî Mossieû l' Curé, mi mame faît fwârt bin l’amougnî.

Lès djeus da matante Cédonîye

I n' faut nin prinde boû po vatche!

À voste idéye, yèsse ètonéye, c’èst yèsse sibaréye, yèsse sitornéye pa l' tonwêre ou awè mougnî d’trop d’yèrbéye?

rèsponse:

Awè mougnî d' trop d’yèrbéye (avoir des flatulences pour le bétail).