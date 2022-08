Trois concerts à Salzinnes pour dépoussiérer l’image de l’orgue

Après deux ans de silence forcé, c’est ce dimanche 14 août que François-Xavier Grandjean, organiste et organisateur, renoue avec ses concerts de l’été à Sainte-Julienne (Salzinnes) pour trois récitals d’orgue. A l’affiche: " L’art de la transcription"avec entre autres, les œuvres revisitées de Rachmaninov, Samuel Barber et Carl Orff. Une première complétée le 21 août par la présence du Français Éric Cordé. Et, en clôture le 28 août: Jean-Luc Thellin et son " Pater Seraphicus"alias César Franck dont on fête le bicentenaire de la naissance.