Nous sommes 13 mois plus tard et les débris de cet ouvrage viennent seulement d’être évacués. Trou béant au-dessus de la Lesse. La voirie étant régionale, la pression a été mise sur le Service Public de Wallonie afin que le passage au-dessus de la rivière soit rétabli au plus vite. Mais on n’a jamais vu, par exemple, l’installation d’un pont provisoire.

Une manif, une motion…

Les diverses interventions ont-elles accéléré le processus? Pas évident. On parle d’une motion votée au conseil communal de Rochefort, mais aussi sinon surtout d’une manifestation le 18 mars dernier, rassemblant des enseignants de l’école locale, les enfants, des parents ou encore des édiles. Message: rendez-nous nos ponts. Celui-ci, mais aussi ceux de Jamblinne ou de Lessive.

Vincent Cordier, membre de l’association des parents, a suivi le dossier de très près, envoyant régulièrement des courriels au SPW car dit-il,"un quart ou un tiers des parents sont concernés par des détours". D’où des craintes pour l’attractivité de l’établissement scolaire même si, consent M. Cordier, jusqu’ici,"on n’a perdu que quelques enfants, pas beaucoup".

À suivre pour la rentrée à venir. Car si une entreprise vient d’évacuer les ruines du pont et de la chaussée qui le surplombait, le problème n’est toujours pas résolu. Le marché public pour cette démolition avait été notifié en mai à l’entreprise adjudicataire, elle vient de réaliser les travaux, après les congés payés.

Mais enfin, cela avance. La suite consistant évidemment à reconstruire. Il ne faut pas l’attendre avant 2023. Aucune surprise, aucune bonne surprise: depuis le début, on parle d’un délai de deux ans. Et les deux ans, il les faudra. Patience.