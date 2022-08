Namur: l’heure de la rentrée a sonné à la papeterie Petitjean

Petitjean est la seule enseigne "purement papeterie" à Namur, qui n’est pas une librairie ou un centre de photocopies en parallèle. Sa clientèle vient pour le choix (plus de 5000 articles), le conseil, le contact, la qualité et le service."Parfois, des parents nous donnent la liste des fournitures à acheter car ils ne s’y retrouvent pas. On prépare tout, c’est le bonheur pour eux!", note Anne-Sophie Lemaire, sa collègue.

Moins de fantaisie, plus d’écologie

Quelles tendances se dessinent pour la rentrée 2022-2023?"Gros changement par rapport aux autres années, on le constate déjà: on ne vend plus du tout de classeurs fantaisie. Les ados prennent le classique bien costaud et font leurs 6 années avec", relève-t-elle. Il faut dire que les clients font plus attention à leur portefeuille."On avait par exemple un classeur fantaisie à 10 €. Mais l’ordinaire est à 2,50 €. Le choix est vite fait, poursuit-elle.Ou plutôt, était à 2,50 € car maintenant, il est passé à 4 €."

Comme le secteur de la presse par exemple, celui de la papeterie fait en effet face à la hausse du coût de la pâte à papier. Guerre en Ukraine, bois qui se fait plus rare, main-d’œuvre et coûts de production qui flambent… les facteurs sont multiples."Tout cela a évolué en seulement un an, déplore Christelle Adams.Ceci dit, on surveille les prix ailleurs et tout le monde est logé à la même enseigne."Et encore, Petitjean se targue d’être un peu plus abordable car la papeterie fait partie d’une centrale d’achats."Des gens ont l’idée reçue que c’est plus cher car c’est un petit commerce. C’est faux car cette centrale nous donne une force d’achat. Avec une cinquantaine d’autres papetiers, on négocie des prix intéressants auprès de nos fournisseurs, qu’on répercute sur notre clientèle, souligne-t-elle.On a en outre des frais de fonctionnement moindres que ceux des grandes chaînes de librairies-papeteries qui louent d’énormes surfaces."

Autre tendance: la papeterie propose une gamme écologique, inexistante auparavant."Colles sans solvant, taille-crayons en bois, cahiers sans plastique et à base de matières ou cartons recyclés…, énumère Anne-Sophie Lemaire.Mais elle est plus onéreuse que la gamme normale. Quand les clients comparent, certains se rabattent sur le classique." Pour éviter les emballages en surplus, Petitjean vend aussi ses stylos à bille, stylos, crayons, etc, en vrac.

Qualité, solidité

Selon nos spécialistes, une rentrée ne coûte pas forcément les yeux de la tête. Certains parents vont notamment étaler les frais des fournitures scolaires entre juin et septembre, surtout s’ils ont plusieurs enfants. Mais le secret réside dans le rapport qualité/prix."Nos clients ne refont pas le plein chaque année parce qu’ils peuvent réutiliser ce qu’ils ont acquis l’année d’avant, ajoute la gérante.Ils savent que leur classeur ou leurs marqueurs ne vont pas lâcher après 2 mois."En ce sens, Petitjean ne craint pas la concurrence."Il y a une dizaine d’années, la rentrée des classes se faisait uniquement chez les papetiers. À présent, chaque grande surface propose un vaste assortiment de rentrée du 1er août au 15 septembre. Beaucoup de clients achètent dans ces supermarchés par facilité, analyse-t-elle.Alors oui, c’est moins cher, mais la qualité n’est pas la même."À chacun de voir où il met ses priorités.

À l’ère du tout au numérique, le papier tend aussi à disparaître et la tentation est grande d’acheter sur le Web, en deux clics."Heureusement, depuis le Covid, certains sont revenus aux petits commerces."D’autres sont même conscients qu’il en va de leur survie."S’ils voient un article spécifique qui les intéresse sur Internet, ils feront d’abord la démarche de venir nous demander si nous l’avons."Les gérantes se décarcassent alors pour trouver la perle rare."Notre philosophie n’est pas la vente à tout prix. Si on n’a pas l’article, on ne l’a pas, mais on essaie de s’en rapprocher au maximum. On veut que le client ressorte satisfait. Et puis on veut répondre à tous les clients, même pour un petit carnet ou juste un crayon."Une recette qui fonctionne depuis 8 décennies. Ce qui vaut à Petitjean d’avoir eu en 2021 lePrix du commerçantdes Fêtes de Wallonie.