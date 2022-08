Loyers: nouvelle recette pour la Miaou 2022

En plus de la billetterie en ligne, les organisateurs ont revu un composant de la recette de la Miaou: l’espace. Le traditionnel chapiteau est désormais situé juste derrière le terrain de football synthétique."Ce qui nous permet d’augmenter sa superficiede 600 à 800 m2. Nous pourrons donc accueillir jusqu’à 2300 personnes contre 1800 traditionnellement. Pour moi, c’est la grande nouveauté qui, j’en suis convaincu, apportera un vrai plus à cette nouvelle édition. Les gens ne devraient plus être serrés comme des sardines."

L’idée est de ne plus laisser de fêtards sur le carreau. D’autant qu’à quelques mètres de la scène principale où les DJ’s sont attendus durant quatre soirées, un nouvel espace a été créé: le Tche qui tète ou chat qui boit. "Il existe depuis la création de la Miaou, souligne le président.C’est un endroit où il est possible de boire un verre sans être assourdi par la musique. À la différence que, cette année, l’espace réservé s’étend sur 200 m2contre 20 habituellement. C’est, en d’autres termes, un espace lounge, calme, avec une musique de fond.Son accès sera gratuit et il sera ouvert tous les jours de 20h à 2h. Et je peux vous dire qu’il sera plein tout le week-end(rires)."

L’eau distribuée gratuitement

Il y a un ingrédient qui ne faisait pas partie de ce cocktail festif: la chaleur. Heureux de bénéficier d’un généreux soleil, les organisateurs ont été obligés d’adapter quelque peu leur plan."Nous devons éviter que le chapiteau ne devienne un four. Certaines bâches seront enlevées pour créer des courants d’air. Nous distribuerons gratuitement de l’eau tout au long de ce week-end."

Un poste de secours avancé

Dernier élément de cette nouvelle recette, c’est la présence d’un poste de secours avancé avec, en permanence, cinq secouristes."Je vous avoue que nous avons eu de longues discussions après le phénomène des piqûres lors des festivals. Raison pour laquelle nous avons fait ce choix et pour pouvoir, aussi, répondre au plus vite en cas de pépin."

Ces nouveautés doivent donc apporter plus de confort tant aux organisateurs qu’à celles et ceux qui se rendent à la Miaou pour boire un verre, faire du sport ou danser jusqu’au bout de la nuit. Ce qui fait, depuis de nombreuses années, le succès de la Miaou à Loyers.