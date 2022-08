À Sauvenière, "Li Fiesse des Vîs Tchapias" est une institution. La première mouture avait tenu le coup jusqu’en 1956. La tradition avait ensuite été rompue, pour revenir en 1992."J’avais émis l’idée durant les Jeux Intervillages de Sauvenière, en 1991, se souvient Patrick Daiche.Le dimanche soir, on servait au bar avec des habitants de la rue du Trichon. Et comme cela s’était bien passé, j’avais proposé d’organiser une fête chez nous. Après plusieurs réunions, les nouveaux Vîs Tchapias étaient nés."Pour le collectif, il était impensable de ne pas rendre hommage aux anciens et à leur fameux quadrille des lanciers. L’institutrice Christiane Florent, qui connaissait la danse pour l’avoir apprise à ses élèves, était chargée des premières répétitions. Les danseurs en herbe avaient eu droit à un premier tour de chauffe aux fêtes de Wallonie à Namur, avant le lancement officiel des festivités. Deux ans plus tard, le groupe était reconnu par la Fédération des Danses Folkloriques.

Des traditions perdurent, d’autres se perdent

En trente ans, le programme des Vîs Tchapias n’a presque pas bougé. Le vendredi après-midi est dédié au goûter des aînés. La journée du samedi démarre par l’inauguration officielle, en présence du bourgmestre. Puis, place aux danses folkloriques, suivies d’une soirée à thème. Enfin, le dimanche commence toujours par une messe et se poursuit avec une nouvelle série de danses.

Les organisateurs regrettent malheureusement la suppression du cortège qui traversait les rues du village, le dimanche après-midi."Il y avait un tracteur, un chariot garni de fleurs en papier", se remémore Monique Poechet, des étoiles plein les yeux. Sans oublier Trichounette, la mascotte géante des Vîs Tchapias, créée lors de la toute première édition. Ce cortège avait aussi vu défiler de nombreux groupes extérieurs, comme les échasseurs namurois, les Quarante Molons, une fanfare écossaise qui avait joué sous la pluie, ainsi qu’une "armée" de 200 Gilles (qui étaient d’ailleurs"plus nombreux que les spectateurs sur le chemin", se rappelle Patrick Daiche).

Cette année, le cortège n’aura pas lieu, en partie à cause du manque de spectateurs. Les danses des Djonnes Tchapias, initiées en 1996, ont également été supprimées, faute de jeunes participants.

Heureusement, l’actuel groupe des Vîs Tchapias peut encore compter sur la présence de 18 membres motivés, dont certains viennent de Beuzet, Lonzée, Gembloux, Corbais et même de Nismes (Viroinval).

Aujourd’hui, l’événement attire surtout un public d’habitués, appréciant son ambiance bon enfant. Car, comme dit le dicton,"aux Vîs Tchapias, on y vient, on y revient."