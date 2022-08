Hamois: «Biérez -vous» à Schaltin mousse de plus en plus

Ce qui a fait différence, le week-end dernier, c’est le fait qu’il n’y avait que des bières artisanales. Des bières qu’on ne trouve pas partout. Différentes par rapport aux bières, disons, nationales. Ce sont des bières de région, dont les recettes ont été élaborées avec des produits nobles, à base de matières premières traditionnelles, brassées par des artisans, des passionnés.

La sagesse des galopins

Ce festival de Schaltin, que certains souhaiteraient avoir chez eux, a été créé il y a sept ans, sous le signe de la gastronomie et du patrimoine, par une ASBL défenderesse du terroir. Cette année encore, on a vécu une ambiance du tonnerre, dans une organisation parfaite. Fait important, on y vit davantage de dégustations que de beuveries. Servir dans des galopins (des verres de 10 cl), c’est est une bonne idée. Mais déguster toutes les bières des 25brasseries présentes relevait tout de même du record.

La première édition, rappelons-le, s’est tenue dans l’enceinte du château de Schaltin. À deux pas ensuite, sur la plaine appelée "stade".

Dimanche après-midi, c’était la grande foule. Il semblerait, aux dernières nouvelles que ce serait la brasserie du Condroz, de Ciney (Sovet), qui aurait débité le plus de galopins. Il faut dire qu’elle et la brasserie du Clocher, à Malonne, présentaient un beau choix de bières. La seconde brasse dans la chapelle du Piroy, bâtiment désacralisé. La"seule église de Belgique où on change l’eau en bière".

À propos de la brasserie du Condroz, des bruits circulaient dimanche, voulant qu’elle quitte bientôt Sovet au profit de Leignon, où le propriétaire du château mettrait des locaux à sa disposition.