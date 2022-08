Féministes, punk et Namuroises

Essentiellement, le livre se nourrit de proses tirées de leur expérience de femme. On retrouve aussi des bribes de conversations entendues entre hommes, des poèmes, des plaidoyers.

Les violences conjugales, les jouets d’enfants genrés et l’éducation des petites filles, la féminité et la sexualisation des corps sont autant de sujets passés au crible et dénoncés ardemment."J’ai rangé ma robe, celle qu’on m’avait taillée de verre et de dentelles. Trop étroite, étriquée, je l’ai mijotée pour ne pas étouffer", fait rimer Marie-Astrid.

Un ton qui se veut punk

Si l’art aide à rester visible, il est donc une forme de résistance. Selon les autrices, il est nécessaire de déranger, à coups de textes sans langue de bois, les normes dans lesquelles les femmes naissent et grandissent.

C’est leur côté punk, univers que l’on retrouve dans la lecture par leur ton explosif, percutant, indigné. Les linogravures offrent pour cela la possibilité d’une iconographie brute.

En fond, les protagonistes proposent d’écouter les bandes-son du punk alternatif "Riot Grrrls ":Bikini KilletBratmobile. Musiques qu’elles ont elles-mêmes écoutées pendant l’élaboration du livre.

Un travail collaboratif qui déplaira sans doute à certains (c’est le but) mais qui ratisse bon nombre d’enjeux liés à la condition de femme.