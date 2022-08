Wead: un festival organisé par des jeunes Havelangeois

"Il y a un noyau dur d’une bonne trentaine de jeunes", explique Xavier Paty, le responsable. Ce mercredi matin, ils terminaient d’installer les tables hautes et les lumières dans le chapiteau. Rapides et efficaces, cela leur aura pris trois jours seulement. Mais ils ne sont pas uniquement des bras."Pour sélectionner les groupes, on a assisté à des concerts avec eux et écouté des morceaux au foyer. Pour le groupe Eagles Road, qui se produit vendredi soir, ils ont été jusqu’à Ittre. Au brainstorming ensuite, ils ont décidé de les retenir", continue Xavier.

En avril, en collaboration avec la maison des Jeunes de Ciney (MJC), un tremplin a été programmé en vue de choisir les groupes émergents qui monteraient sur la scène du Wead. Le concours, qui avait lieu au château Saint-Roch, a permis de retenir deux groupes hip-hop/rap (Awcarez et Kusek) pour le samedi et deux groupes pop/rock (The Broken Stout et HB Wankers) pour le dimanche."J’ai hâte de voir nos sélectionnés!", confie la jeune Louise Cloots.

En faire des CRACS

Les jeunes Cinaciens collaborent avec eux depuis l’année passée."Ça nous ouvre à d’autres rencontres, d’autres projets. Sans Havelange, on ne pourrait pas organiser de festival", lance Thomas, 21 ans, affilié à la MJC depuis 7 ans.

Cette participation dynamique rentre dans les missions des maisons de jeunes. Le but est d’en faire des CRACS, comprenez des"Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires". Il semble que ce soit pari réussi comme le montre l’exemple de Julien Adam, DJ Non D’Ju, 17 ans et actif dans le comité organisateur, qui endossera la belle responsabilité de clôturer le festival dimanche soir.

Dès 12 ans

Ces dernières années, ils sont de plus en plus jeunes à s’affilier, portés par la motivation du groupe et les activités riches que proposent les animateurs."Ils ne sont pas forcément plus nombreux mais arrivent de plus en plus tôt, dès 12 ans. C’est bien parce que ça vient compléter le vivier déjà existant", relève Xavier Paty.

C’est effectivement le cas des trois jeunes, piochés au hasard, que nous avons interrogés."Je préfère être ici que de rester chez moi à ne rien faire", dit Lucas, 13 ans, tandis qu’il observe les plus anciens monter les jeux de lumière. Louise, 15 ans, est là depuis 3 ans."Je faisais de la danse ici. Après les cours je restais à l’accueil et je m’amusais trop bien", dit-elle. Aujourd’hui, en plus du festival, elle s’occupe du Projet Burkina, un voyage à finalité socioculturelle prévu avec le groupe au printemps 2023. Les recettes générées durant la journée de samedi, le tournoi de pétanque et le concours BMX sur la plaine du hall omnisports, permettront d’ailleurs de financer une partie du voyage.

Jemes Deano en tête d’affiche

Vendredi

La journée ciblée Havelangeois avec un blind test animé par Jérôme Wéry à 18h30. Les Eagles Road, groupe de Cover liégeois revisitant les grands classiques du hard rock des années 80, mettront le feu aux poudres.

Samedi

Dès 11h, un tournoi de pétanque et un concours de figures BMX à 11h30 seront organisés sur la plaine du hall omnisports située en contrebas de la ferme des Tilleuls. Dans son ensemble, la journée sera placée sous le signe du rap et du hip-hop, avec, dès 18h, les concerts d’Awcarez et de Kusek, les grands gagnants du Tremplin hip-hop/rap. Suivront les artistes Minno et Uman tandis que James Deano sera en tête d’affiche de la soirée. Ayant débuté sa carrière dans le rap à 17 ans, il a été convaincu par le projet des jeunes de Havelange.

Dimanche

Les 120 jeunes du foyer inscrits aux ateliers musicaux entreront en piste à 16h pour leur cabaret d’été. Dès 18h30, les gagnants du tremplin pop/rock, The Broken Stout et HB Wankers, performeront sur la scène du Wead. Pour enfin laisser place à Golden Midway puis les Krakin' Kellys.

Samedi et dimanche, des DJ locaux animeront les fins de soirées.