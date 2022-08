Le camping évolue à Houyet: horeca, accueil des motorhomes et glamping

Autre thème de débat, cette fois sans tension, le futur du camping. Des contacts sont pris afin d’évaluer l’intérêt de gestionnaires potentiels. Parallèlement, l’étude commanditée pour redonner une nouvelle vie à ce camping est terminée. Celle-ci a notamment été portée par le BEP, Bureau économique de la Province. Elle concerne non seulement les attentes des campeurs, mais aussi les nouvelles exigences environnementales pour ce genre de lieux. Tout ce qui était possible par le passé ne l’est plus.

Le projet de camping de demain comporte un pôle horeca et loisirs. De quoi attirer les touristes, mais aussi les Houyetois. Pour le reste, il est question de plusieurs formes d’accueil: une zone de camping de passage, une aire pour motor-homes (une vingtaine) ainsi qu’une aire de "glamour camping" ou glamping, à savoir de l’hébergement touristique en pleine nature mêlant confort et respect de l’environnement.

Trois millions€

Tout cela aura évidemment un coût. Il est évalué à plus de 3 millions€. Dans cette projection, c’est le pôle horeca et loisirs qui se taille la part du lion: 1650000 €. Tandis que la remise en état du réseau électrique n’est pas négligeable.

Autre question importante: quid de la gestion de cet espace, une fois rénové? Pour l’heure, il semble clair que ça ne sera pas une gestion communale. On se tournera vers le privé, tout en gardant la maîtrise foncière. Cette fois, le sujet a été traité de manière paisible. Différentes questions ont été soulevées. Parmi les préoccupations, des interrogations sur l’endroit d’hivernage des logements mobiles, le "glamping". Dixit l’échevin Étienne Marot, des pistes sont étudiées. On n’exclut pas un stockage sur le site de l’ancienne briqueterie de Wanlin.

Et puis, au vu des inondations vécues (on est juste à côté de la Lesse), on s’interroge également sur le temps nécessairepour évacuer le tout. Message: il faudra ou il faudrait qu’une alerte claire puisse être donnée à tout moment.