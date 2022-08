Au menu: une brocante, une bourse de collection, un festival BD, des Cox et une grosse pensée pour l’environnement. De quoi ravir les amoureux de cet événement dont l’ambiance particulière a séduit, en 2019, quelque 180000 visiteurs.

À Temploux, on aime bien les chiffres. Et pas uniquement pour parler"bonnes affaires". Car, la brocante, c’est avant tout l’engagement sans faille d’un comité organisateur (composé de 13 personnes) et les 600 bénévoles qui permettent à la brocante de répondre aux attentes de ses visiteurs. Et sur ce point, l’équipe a décidé de faire, dans le cadre de cette édition post-covid, une fleur à la nature et aux acheteurs.

Du réutilisable

À commencer par l’usage de 130000 gobelets réutilisables. " Lors de la dernière édition, on avait déjà procédé à la suppression des barquettes et des couverts en plastique", souligne le président Frédéric Renaux. Cette année, on passe à la vitesse supérieure puisque les boissons n’échappent pas à la règle. Ce qui promet un solide défi en termes de logistique.

Toujours côté chiffres, la brocante met à la disposition des visiteurs, 55 terminaux pour payer aux stands en lieu et place des quatre distributeurs présents lors des précédentes éditions. Et en matière d’achats, les occasions de se laisser tenter ne vont pas manquer. Antiquités, brocantes, collections en tous genres mais aussi la BD (dans le cadre du festival qui lui est dédiée) et les vide-greniers sont de la partie.

"Mais pas question de vêtements,souligne le président.Ce n’est pas une braderie. D’ailleurs, une équipe de patrouilleurs circule tout le long du trajet afin de voir si cette clause est bien respectée". Même si les organisateurs savent que le non-respect du règlement reste un sport pour certains.

En attendant, d’un point de vue pratique, la brocante de Temploux est ouverte au grand public du samedi 20 août dès 7h au dimanche 21 août à 18h. Mais comme le fait remarquer l’ancien président Luc Halleux, plus question de nocturnes comme c’était le cas par le passé. " En théorie, les brocanteurs arrêtent vers 21h ou 22h". Certains d’ailleurs laissent leur place pour le lendemain à d’autres collègues.

Vingt et une heures, c’est le bon moment pour aller faire un tour dans les différents stands et profiter des différentes animations prévues en soirée. Seule exception: la suppression du feu d’artifice, suite à la décision prise par le gouverneur de la Province dans le contexte de sécheresse. Ce qui ne devrait en rien freiner l’enthousiasme des amateurs qui attendent ce retour avec impatience.

Le taux de fréquentation grâce aux téléphones mobiles

C’est toujours un peu la question, à chaque édition. Combien de personnes ont fait le déplacement pour passer un peu (voire beaucoup de temps) dans les allées de la brocante ? À coup sûr, cela va bien au-delà des 100000 visiteurs. Une année, on aurait même affiché 150000 personnes pour une édition record. Néanmoins, comme le confie le président Frédéric Renaux, rien de très rigoureux et imparable dans la méthode de calcul adoptée.

Pour en avoir le cœur net, le comité organisateur a fait appel aux services d’un opérateur de téléphonie mobile, lors de la dernière édition. Sur base des connexions enregistrées le temps de l’événement, quelques éléments ont été pris en compte. À commencer par la durée: une demi-heure minimum sur place."Ont été exclus tous les abonnés dont le code postal est 5020 (même s’il n’est pas le seul imputé à Temploux). On a aussi tenu compte de la proximité de l’autoroute".

Mais là, le fait que le passage d’un véhicule prend moins de 30 minutes a vite réglé le problème. Seul élément contre lequel on ne peut rien: l’aire autoroutière de Spy qui peut drainer des clients"longue durée". Résultat? 205000 captations. " Si on exclut l’aire de l’autoroute, on peut estimer la fréquentation à 180000 personnes."Impressionnant. Parmi ses visiteurs: 144000 environs sont Belges. Le solde vient de l’extérieur. À commencer par les Français (11600) et les Allemands (10500) et les Néerlandais (4350). " Un vrai plan langue pour les personnes dédiées à l’accueil,nous assure-t-on.Il y a même eu des Anglais. Un tour-opérateur avait pris contact avec nous pour savoir où il pouvait garer ses autocars".Comme quoi l’appellation de brocante internationale n’est pas usurpée.

Tout comme ne l’est pas la qualité de l’affiche du Festival BD Wallonie qui signe sa 8e édition en présence de 27 dessinateurs. Celle-ci se déroulera le dimanche 21 août, de 10 à 18h. Avec, à Temploux, une tradition: celle de confier l’affiche à un dessinateur BD. Cette année, c’est à Gilles Mezzomo que revient ce privilège.