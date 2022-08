Gedinne: des reprises de Sardou, Abba et AC/DC

Depuis, chaque année, l’événement se déroule le 14 août, veille du congé de l’Assomption. Environ 1 500 personnes participent à cette soirée de folie avec des tributes de qualité venant de Belgique, de France et d’Angleterre. Que dire de plus sur ce festival? Une sonorisation parfaite, un accueil bon enfant, une petite restauration de qualité, une organisation respectueuse de l’environnement avec l’utilisation de gobelets réutilisables et l’objectif zéro déchet.

Après deux années sabbatiques (2020 et 2021) dues à la crise sanitaire, l’événement peut avoir lieu normalement cette année. Il s’agit de la dixième édition. À l’affiche: Michel Sardou (by Michel chante Sardou), ABBA (by Abba Gold Europe) et AC/CD (par le très connu groupe High Voltage). Le festival débutera sur le coup de 20h30. Des préventes sont disponibles dans les commerces de la région au prix de 15 €. Le prix de l’entrée le jour même est fixé à 18 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

En 2012, on retrouvait sur scène les groupes Goldmen et UFO. L’année suivante, Goldman, Queen et Muse étaient mis à l’honneur. En 2014, les participants pouvaient redécouvrir les plus belles chansons de Balavoine, Téléphone et AC/DC. En 2015, Bob Marley, Johnny Halliday et U2 composaient l’affiche du Rienne Tribute’s Festival. En 2016, les têtes d’affiche étaient Adrenaline Superclub, Michel Sardou, ABBA, Red Hot et Chili Peppers. Cloclo, Coldplay et Jamiroquai étaient à l’affiche en 2017. On retrouvait France Gall, Téléphone et Queen en 2018. La dernière édition remonte à 2019 avec à l’affiche Indochine, Jean-Jacques Goldman et The Beatles.

Pour organiser un tel événement, il faut bien sûr des bénévoles. Une trentaine sont actifs dans l’organisation et les différents services à assurer le jour J. Ce qui fait la force du Rienne Tribute’s Festival, c’est le côté familial de celui-ci."Toutes les générations s’y retrouvent. Les chansons sont connues et reprises par toutes les tranches d’âges"nous lance une des chevilles ouvrières de l’événement.

Rappelons que le festival se déroule en plein air, dans un site fermé et sécurisé, sur la place du village. Espace couvert en cas de mauvais temps

Contact: 0474 92 60 78 ou www.rienne-tribute.be