Corps calciné découvert à Lonzée: deux interpellations et des aveux

Une fois le sinistre éteint, les secouristes ont découvert, à l’arrière du véhicule, un corps sans vie. Celui d’un homme visiblement tué avant l’incendie. La zone de police locale, le parquet, la police judiciaire fédérale et une équipe du laboratoire ont été requis sur les lieux, comme nous l’écrivions dans notre édition de ce jeudi matin.

Identifié grâce à la téléphonie

Les enquêteurs n’ont pas attendu les résultats de l’ADN pour tenter d’identifier un ou plusieurs suspects."L’enquête a connu un coup d’accélérateur,indiquait, jeudi, Vincent Macq.Le véhicule appartient à un Jemeppois né en 2001. Certains éléments nous ont permis de penser que c’est lui qui est à l’arrière du véhicule grâce, notamment, à la dentition. Cette piste nous a alors amenés à travailler sur la téléphonie de la victime. Nous nous sommes rendu compte que, dans les jours précédents, elle était en contact intensif avec une tierce personne jusqu’au moment des faits et puis plus rien. Cette dernière est devenue notre suspect principal."

Autre élément qui a permis d’identifier cet individu, originaire de Gembloux et né en 1992, c’est la présence d’un véhicule appartenant au frère du suspect à proximité du lieu."Il a été filmé par les caméras qui flashent les plaques d’immatriculation au moment des faits. Nous pourrons analyser plus en profondeur les images pour savoir qui conduisait ce véhicule à ce moment précis", ajoute le procureur du roi.

Tous ces éléments ont amené la juge d’instruction à mener une perquisition mercredi chez le suspect en question. Lors de sa première audition devant les enquêteurs, il était en aveux d’avoir donné volontairement la mort. Il a été privé de liberté et était entendu, au moment de la conférence de presse, par la juge d’instruction. Celle-ci devrait, logiquement, le placer sous mandat d’arrêt."L’autopsie a également permis de démontrer que la victime est décédée des suites de deux coups de feu: un dans le thorax, l’autre au niveau du crâne. Le premier coup de feu a été tiré d’une certaine distance, et, le second, à bout portant. L’auteur n’a laissé aucune chance. Selon toutes les apparences, nous sommes davantage face à un assassinat qu’un meurtre. Le dossier devrait finir, sauf éléments nouveaux, en cour d’assises."

«Compliqué de faire ça tout seul»

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le suspect ne pouvait à la fois conduire le véhicule de la victime jusque dans les bois, tuée à un autre endroit que Lonzée, et celui de son frère."Comme il l’a expliqué lors de la première audition, il fallait se débarrasser du corps et du véhicule. C’était compliqué de faire ça tout seul. Un second suspect, né en 1995 et également Gembloutois, a également été privé de liberté. Il faudra désormais déterminer son implication dans le fait d’homicide lui-même. Ou a-t-il simplement, entre guillemets, aidé son ami? Dans ce cas, on parle de recel de cadavre."

Quant aux motivations du principal suspect, Vincent Macq est resté évasif."Car nous attendons qu’il exprime les motifs à la juge d’instruction. Ce que nous savons, c’est que la victime et cette personne se connaissaient depuis quelques semaines et de manière intensive."

La machine judiciaire, rapide et efficace, est donc lancée pour faire la lumière sur les faits. D’autres auditions sont prévues dans les prochains jours, en lien avec les motivations du principal suspect.

Pas d’antécédent

La victime et les deux suspects ne possédaient pas d’antécédent judiciaire. «Il y a juste un antécédent Covid et de roulage. Ce ne sont pas des personnes connues de la justice.»

Les félicitations

Le procureur du roi, Vincent Macq, a tenu à féliciter les enquêteurs et la juge d’instruction pour leur travail d’enquête rapide et très efficace.

«Des intentions claires»

La victime et le suspect principal avaient, selon la téléphonie et l’audition, prévu de se rencontrer. Il n’y a pas eu d’effet de surprise. «L’intention du suspect principal est déjà claire au moment de la rencontre.» J.No.