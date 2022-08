Énorme selon des associations environnementalistes (entre autres les ASBL Natagora, Ardenne et Gaume, Inter-Environnement Wallonie, les Naturalistes de la Haute Lesse, la Fédération des pêcheurs ou encore l’Association pour la défense des sites et vallées du Namurois) ainsi que les S.A. Villatoile et Hydrolesse ou des riverains. Elles ont introduit un recours au Conseil d’État contre cette autorisation. Avec succès. Le 3 mai dernier, la plus haute juridiction administrative du pays annulait le permis, tenant notamment compte de la transformation de la rivière en autoroute touristique et des risques de destruction du milieu (dont des sites Natura 2000).

Sur cette base juridique, la ministre Céline Tellier (Écolo) a tiré les seules conclusions possiblesdu point de vue politique: elle vient de refuser le permis d’environnement. Car ce permis annulé, elle était toujours saisie des recours au gouvernement contre la décision de 2017 prise par son prédécesseur Di Antonio. Le Conseil d’État a provoqué une remontée dans le temps.

Cela ne veut pas dire que l’exploitation des kayaks sur la Lesse est stoppée nette. Si Olivier Pitance, l’exploitant, n’a plus de permis pour la location des kayaks pour sa propre société (1370 mises à l’eau par jour), il lui reste fort heureusement pour lui les permis toujours valides des concurrents rachetés successivement: Ansiaux (569 kayaks, permis valide jusqu’en 2024) et Libert (environ 600 kayaks, permis valable jusqu’en 2037). Le permis qui a été annulé, c’est celui qu’il avait sollicité et obtenu pour cumuler toutes les capacités.

De toute façon, pour l’heure, c’est à l’arrêt

Contacté par nos soins, Olivier Pitance fait part de sa non-surprise: la ministre de l’Environnement, après l’arrêt du Conseil d’État, n’avait pas d’autre choix. Il s’y attendait. Il ne peut plus mettre à l’eau 2600 kayaks, mais moins de la moitié. Pour l’instant ce n’est évidemment pas grave. Vu le manque d’eau, la circulation sur la Lesse est interdite depuis trois semaines. Pour pallier très modestement à ce chômage imposé, la société loueuse de kayaks en propose depuis mardi pour circuler sur les 300 derniers mètres de la rivière et un bout de Meuse. Un kilomètre et demi aller et retour, c’est mieux que rien.

Quid du futur, quand la Lesse sera à nouveau navigable? Olivier Pitance prépare une nouvelle demande de permis, pour davantage de kayaks: 2600, de nouveau. Mais elle nécessite une étude d’incidences. C’est parti pour un an ou un an et demi, il n’introduira formellement la demande de permis que cet automne. Son but: prouver que son activité ne bousille pas la nature.

L’histoire n’est pas finie. Lors de la réunion d’information préalable obligatoire en amont de la procédure à venir, les plaignants ont déjà annoncé qu’en cas d’attribution d’un nouveau permis de cette envergure, ils retourneront au Conseil d’État. Les eaux de la Lesse restent décidément tumultueuses.