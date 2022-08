Soixantième Festival mondial de folklore à Jambes: un voyage de 4 jours sur 4 continents

Le 60e anniversaire du Festival mondial de folklore était attendu mais incertain."La nature même de l’événement impose d’accueillir des personnes de pays étrangers", a signalé le bourgmestre Maxime Prévot, lors de la présentation de l’événement. La pandémie a en effet compliqué l’organisation dans le choix des groupes. Il a fallu composer avec des pays dont le vaccin devait être reconnu par l’Europe."Quel casse-tête mais nous y sommes arrivés", se réjouit l’équipe, qui assure que le festival se déroulera en toute sécurité sur le plan sanitaire."Sans les bénévoles(une vingtaine à l’année et une cinquantaine durant l’événement) , ça n’aurait pas été possible de rempiler pour cette édition anniversaire", souligne le bourgmestre. Sans la Ville aussi qui, entre autres partenaires, subsidie l’événement à hauteur de 75000 €.

La Colombie sera présente tout au long du festival. ©ÉdA

Intergénérationnel

Pas moins de 300 danseurs, chanteurs et musiciens se mêleront dans une amitié franche pour partager leur culture."Ce sont des groupes de qualité qui se produisent en directdans des spectacles époustouflants avec des costumes colorés", garantit l’équipe. S’y ajouteront des groupes de Wallonie (la Frairie royale des Masuis et Cotelis Jambois et l’ensemble Pas D’la Yau de Quévaucamps) et de Flandre (l’ensemble folklorique Gelmel de Schoten).

Créé il y a 64 ans par feu Jean Mosseray, le festival se veut familial, convivial et rassembleur pour faire voyager le public à travers le monde via les danses, chants et contes traditionnels. L’équipe organisatrice entend dépoussiérer ce festival, souvent qualifié de "ringard"."Il y a notamment des musiques sud-américaines très entraînantes. Il existe toute une dynamique dans le folklore avec des participants souvent jeunes, relève Ann Leon, co-présidente de l’ASBL organisatrice.Il existe même des formations au folklore dans certains pays comme la Thaïlande. Dans la compagnie provenant du Mexique, il y a un enfant de 2 ans parmi les participants. On débute tôt dans le folklore !"Le premier jour (19 août), après la réception officielle au palais provincial, un spectacle de danses et de musiques "Namur intergénérationnelle" sera d’ailleurs proposé pour permettre aux parents et grands-parents de faire découvrir les traditions folkloriques aux bambins.

Parmi les pays participants: le Mexique et ses costumes aux couleurs chatoyantes. ©ÉdA

Double reconnaissance

Le festival est fier d’avoir reçu en avril le titre de Société royale. "Une belle reconnaissance pour un événement qui fait rayonner Namur au-delà de nos frontières", estiment les organisateurs. Il est en outre placé "sous le haut patronage de sa Majesté le Roi".

Pour la première fois, tous les spectacles et galas se dérouleront dans les gradins de l’athénée royal (hall sportif) de Jambes, rue de Géronsart. Idem pour le Bal du monde "À la rencontre des artistes", qui promet un beau moment de convivialité le soir du 21 août puisque le public pourra s’essayer aux différentes danses."Après avoir changé d’endroits plusieurs fois, j’espère qu’on va rester là quelques années", souhaite Ann Leon. Parmi les autres rendez-vous marquants: le défilé au marché de Namur le 20 août à 11h30 depuis la Confluence jusqu’à l’hôtel de ville, ouvert à tous les Namurois (es), en prélude à la réception officielle dans les Jardins du Maïeur. Notons aussi le gala d’ouverture "Hymne à la paix" le samedi à 19h30.

Pas moins de 300 danseurs, chanteurs et musiciens partageront leur culture. ©ÉdA

Le dimanche à 10h, les groupes se produiront lors de la cérémonie œcuménique à l’église du Sacré-Cœur à Jambes et défileront à la brocante avant l’aubade prévue place de Wallonie à 11h30. Il est de tradition que les compagnies folkloriques aillent le lundi dans les homes du Namurois"pour apporter du baume au cœur aux personnes qui ne savent pas se déplacer". Le lundi à 19h30, le gala "Éclats de fête" clôturera cette 60e édition. À l’athénée royal, une petite restauration, une mini-exposition et un mini-village d’artisanat des groupes invités seront proposés. Les organisateurs espèrent renouer avec l’affluence des belles éditions d’avant Covid.

Prixpour un spectacle: 18 €/adulte et 11 €/enfantde 8 à 12 ans; abonnement 5 spectacles: 72€/adulte et 44 €/enfant. Gratuit jusqu’à 7 ans. Infos: www.festifolkjambes.be.