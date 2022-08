Lesve: le Méga Défi, c’est enfin ce week-end !

Après la fête de l’écluse à Rivière et la 50efête A utour de l’eauà Profondeville, voilà le tour duMéga Défi. Si quelques pré-défis se sont déjà joués – une photo d’équipe en mode pyramide humaine, l’élaboration d’un totem, comme à Koh Lanta qui permettra de doubler les points d’un des jeux sans frontière, dimanche, etc. – la grand-messe débutera, vendredi, à Lesve, et opposera les huit fidèles équipes (les sections de l’entité profondevilloise, auxquelles se rajoutent Wépion et Floreffe). Elles se disputeront, dans un esprit amical et transgénérationnel, le trophée et la prochaine organisation.