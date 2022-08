La Ruche, pour faire foisonner ses envies entrepreunariales

"Dans une société où la jeunesse s’interroge tous les jours davantage sur son avenir professionnel, “La Ruche” soutient les jeunes soucieux du monde de demain en les aidant à participer à la création d’une économie plus égalitaire, solidaire et durable en faisant émerger une idée de projet entrepreneurial dont l’impact est positif", indique l’ASBL.

Durant la formation aux côtés de formatrices et formateurs bienveillants, les participant(e)s découvrent les bases de l’économie sociale, rencontrent des entrepreneuses et entrepreneurs engagés au parcours inspirant, comprennent l’intérêt du collectif et passent de l’idée… à l’action! Elle se déroulera au Centre culturel de Namur de 9h à 17h30. Le mode de rétribution de l’activité se fait via une participation consciente.

Inscription via https://bit.ly/Déclic_RucheNAMUR. Date limite des inscriptions le 15 août.