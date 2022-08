Ce qui frappe: le placement des installations, imbriquées au cœur du village. Pas de quoi perturber le voisinage? " On essaie que tout se déroule au mieux. On a des voisins très compréhensifs, sourit le coordinateur de l’événement, Noé Henrot, en se tournant vers son comparse organisateur Adrien Leduc… qui habite une des maisons toutes proches du site. " Les gens autour, on les connaît. Et les autres bâtiments à proximité sont communaux. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème."

L’entrée du festival se fera via la ruelle située à droite de la pharmacie. Quant à la scène principale, elle est construite juste à côté de la crèche. " C’est l’attraction. Les tout-petits sont là et ils nous regardent", s’amuse Adrien Leduc.

Autre élément surprenant, la passerelle déployée au-dessus de la Houille. Elle permettra de passer d’une scène à l’autre, en suivant un parcours bien déterminé. " C’est la première fois qu’on fait ça. L’idée ce n’est pas que les festivaliers restent dessus mais qu’ils circulent. C’est un lieu de passage." Noé ajoute: " Une plateforme comme ça, au-dessus d’un cours d’eau, c’est assez rare. Même la société qui l’a construite en était très fière."

Pour pouvoir la monter, une dérogation de la cellule cours d’eau de la Province a dû être accordée.

En tout, deux scènes sont donc prévues. L’une pour les artistes principaux, l’autre pour les artistes "tremplin". Les concerts sur ces deux scènes vont être donnés en alternance." Cela permettra d’avoir une meilleure visibilité pour les groupes moins connus."

Atmosphère chaleureuse

En face de la scène principale, un espace VIP est attendu, pour les partenaires. Les loges, elles, prennent place dans des lieux tenus à la discrétion des organisateurs, pour une question de sécurité.

Le site est à taille humaine. Une atmosphère "cocoon" s’en dégage, on s’y sent bien. " Ce qu’on souhaite, c’est l’esprit d’un festival familial. Le cadre s’y prête", souffle Noé. Il ajoute : "Les gens ont toujours connu le Plein Air sur une grande esplanade, où tout était rectangulaire. Ici, ce sera beaucoup plus chaleureux, plus convivial. On veut ramener de l’attractivité au cœur de Gedinne. C’est plus une fête de village qu’un festival. Mais une fête 2.0."

Entre les deux scènes, à proximité de l’espace destiné aux enfants (lire par ailleurs), un chapiteau est en train d’être installé. Un endroit où venir chercher du calme et de l’ombre, en ces jours de grandes chaleurs. Quelques pagodes aussi vont prendre place pour éviter le cagnard.

Le montage a débuté dimanche et se terminera jeudi. Une mise en place pas trop stressante? " Ça va, sourit Adrien Leduc.Noé est plus stressé que moi!" Et Noé de terminer: " On est dans les temps, tout va bien se passer!"

www.gedinne-sf.be