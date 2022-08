À Anhée, un concours d’architectes pour une halle

Il appartient à la Commune depuis une dizaine d’années, elle l’a racheté au Doyenné d’Yvoir-Dinant. Qui aura finalement vendu beaucoup de ses biens au même acquéreur: la salle Sainte-Thérèse à Annevoie, Dieu et Patrie à Anhée et l’école Sainte-Anne (également à Anhée). Des projets du monde catholique local ayant été plus qu’entravés par le pillage de ses comptes par son trésorier de jadis, condamné pour ces détournements.

Tout cela est du passé. tandis que l’avenir (ou plutôt la destruction) de la salle Dieu et Patrie se profile, au rythme lent du Plan communal de développement rural (PCDR) version 2017-2027, en terres anhétoises. Un programme de subsides potentiels approuvé par la Région wallonne, intégrant ce projet. Pas encore de certitude absolue d’obtenir les fonds, il faut une signature ministérielle pour un feu vert définitif, mais ça devrait le faire, quand on sait qu’Anhée a déjà reçu 20.000€ pour le financement de l’étude.

La salle Dieu et Patrie (partie de droite, sur la photo) sera détruite. Un chancre va disparaître.

Le bourgmestre, Luc Piette, a bon espoir que le dossier soit finalisé en 2023, pour un début de chantier en 2024. Le subside wallon escompté est plafonné à 510.000€, soit 60% d’un investissement total de 850.000 euros, la Commune apportant le solde. Elle pourrait investir au-delà, uniquement sur ses fonds propres, mais dixit le mayeur »rien ne sert de faire trop grand ».

La transfiguration, à terme, sera majeure

On parle d’une halle, oui mais encore? Pour l’heure, on n’en connaît pas plus que le concept général: on démolit la salle Dieu et Patrie, la partie du terrain qui jouxte des bâtiments privés est fermée, le reste comme toute halle qui se respecte, est couvert mais ouvert.

Les détails de la future construction? Il faut attendre des projets d’architectes. À la fin de cette année, un marché public sera lancé, les mettant en compétition dans un concours. À Anhée, on imagine mal une halle, à vocation principale de marché couvert, ressembler aux exemples moyenâgeux. On veut"une architecture résolument contemporaine, voire osée". A Anhée, vous lisez bien. L’imagination des architectes fera le reste. Quelle forme, quels matériaux? On verra en découvrant les propositions des compétiteurs.

Quant à l’usage de la future halle, on y voit évidemment bien le marché du terroir qui se tient pour l’instant régulièrement en plein air, sur la place. Ou une version hivernale du marché hebdomadaire du mardi matin, Ou encore tout ce qui peut s’organiser en plein air tout en restant à l’abri. Le but est économique (favoriser les circuits courts) mais tient aussi à la convivialité, soulignée lors des réunions villageoises qui ont inspiré le PCDR.

Projet à haut potentiel économique et touristique pour une place d’Anhée très bien située et très fréquentée, à quelques mètres du RAVEL Molignée. Elle mérite beaucoup mieux que le chancre de "Dieu et Patrie" qui la jouxte. Avec la transformation en parc de l’ancien camping, en bord de Meuse, cela va considérablement transformer le centre du village. Tandis qu’un pôle "seniors" (doublé d’une crèche, ça se confirme) se profile sur le site de l’ex – école de l’État, propriété de la Commune, avec la collaboration du SPAF (Service provincial d’aide familiale). Ce dernier projet se situe également dans le centre du village, à une centaine de mètres de la place.