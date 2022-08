Un calendrier fait de clichés de Namur au profit de l’Essentiel

En soutien au centre de bien-être pour malades du cancer

En entamant cette démarche, il s’agissait pour Sébastien de promouvoir son travail auprès du public, mais surtout de soutenir une cause qui lui est chère. Sur les 15 euros du prix de vente du calendrier, imprimé à 500 exemplaires, un tiers du montant est en effet reversé à l’espace bien-être l’Essentiel. Situé à Salzinnes, ce lieu d’accueil propose un accompagnement convivial et chaleureux aux personnes atteintes d’un cancer. Le tout à travers divers services: massage, renforcement musculaire ou encore hypnose. Sans oublier des séances photos encadrées, à chaque trimestre, par S. Roberty lui-même. " Malgré leurs réticences initiales à l’idée d’être photographiés, nos pensionnaires se trouvent toujours très beaux sur les clichés de Sébastien", relate Virginie Fontaine, assistante sociale à l’Essentiel, ravie de l’aide proposée par le photographe: " Ce soutien est précieux car nous ne disposons pas de subsides récurrents et ne fonctionnons qu’à partir de dons, de sponsorings ou d’appels à projets."

Si les 350 occupants annuels de l’Essentiel ne déboursent qu’une somme démocratique (NDLR: 2 euros) pour profiter, au quotidien, de ses multiples activités, les coûts d’une telle infrastructure restent toutefois conséquents. " Chaque année, nous recherchons 330.000 euros pour faire vivre ce lieu", souligne Virginie Fontaine. Actif depuis 2 ans dans cet établissement, Sébastien Roberty tenait naturellement à lui fournir un coup de pouce. " Lorsque je viens à l’Essentiel, je suis toujours ému par ma rencontre avec les pensionnaires ainsi que par cette vision différente du monde médical, reconnaît le capteur d’images.A priori, on pourrait avoir l’impression d’être dans un environnement où les gens seront tristes alors qu’en réalité, l’ambiance est très positive."

Photographe sur le tard

Tombé dans le virus de la photographie lors de soirées festives qu’il prenait plaisir à immortaliser, Sébastien Roberty n’a pas tout de suite envisagé d’en faire un métier. Après avoir transporté son appareil Sony à plusieurs fêtes de famille ou mariages, il a décidé de s’initier, durant la crise Covid, à la photo paysagère. " J’ai alors découvert qu’il y avait une demande pour ces photos dans le secteur du tourisme et une possibilité d’en vivre", se remémore Sébastien. L’occasion pour lui de cadrer les paysages incontournables de la capitale wallonne en compagnie de son petit garçon, modèle récurrent des clichés.

S’il est très actif dans la photographie d’entreprise, le trentenaire s’essaie aussi à des projets plus personnels. A l’image d’une série de photos consacrées aux animaux enfermés dans des zoos. Autant d’expériences qui contribuent à son épanouissement dans cette profession. " C’est un métier grâce auquel les gens te regardent avec des étoiles dans les yeux, s’amuse S. Roberty.De plus, il me permet d’approcher des artistes et de découvrir les coulisses des entreprises. C’est un véritable laissez-passer."

Le calendrier est disponible, au prix de 15 euros, à la librairie Lipajou-Bouge