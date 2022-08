L’association est désormais présidée non plus par Gauthier Salpeteur, qui était arrivé au bout de son mandat de six ans et qui fait toutefois toujours partie des administrateurs, mais par Étienne Dethier, gérant de la Cave de Wallonie qui œuvrait déjà au sein de l’ACN. Ce dernier tient à remercier Gauthier Salpeteur"pour le travail qu’il a accompli depuis 2016 tout au long de ces dernières années, parfois dans des conditions difficiles, mais toujours avec enthousiasme et optimisme".

Nombreux défis

Les membres de l’ACN souhaitent continuer à relever les nombreux challenges auxquels ils seront confrontés, parmi lesquels, l’extension du piétonnier, le projet de centre commercial, la propreté, la sécurité ou encore l’accessibilité au centre-ville de Namur."En septembre, nous allons notamment lancer une nouvelle étude concernant l’extension du piétonnier qui sera réalisée par un organisme indépendant. Elle s’adressera à tous les usagers, explique Étienne Dethier.Une enquête avait déjà été effectuée au printemps mais elle avait recueilli l’avis des commerçant(e)s.Ici, on parle de tous ceux et celles qui passent par le piétonnier au quotidien."

L’équipe ambitionne également de dynamiser l’attractivité commerciale du centre-ville, de représenter et de défendre les intérêts de tou (te)s les commerçant(e)s auprès des autorités et des autres associations."Il n’y a pas de recette magique mais nous sommes en tout cas dans l’optique de faire avancer les choses dans le bons sens, en collaboration avec l’ensemble des partenaires dont la Ville et l’ASBL Namur Centre-Ville, pas de s’opposer à tout!", poursuit-il.

Respecter la diversité

La nouvelle équipe est composée de Lætitia Flagothier, gérante du magasin La Hotte rue de Bruxelles, qui remplit la fonction de secrétaire, et de Jean Luc Maquet, actif dans le secteur du tourisme, qui en est le trésorier. Les neuf administrateurs sont des figures bien connues du commerce ou de l’horeca namurois: Damien Baert (bar l’Antidote), Louise Bauchau (épicerie fine italienne Bianca & Louisa), Simon de Fays (bar les Poules à Lier), Christelle Leclercq (papeterie PetitJean), Corinne Louis (agence immobilière Nam Property), Romain Pantoustier (boutique Nez Zen), Raphaël Picone (magasin de chaussures Zazi), Héloïse Richard (boutique L’Empreinte belge) et enfin, Gauthier Salpeteur (Optique Gauthier).

"Très vite, nous allons mettre en place une structure permettant aux commerçant(e)s d’avoir, dans leur quartier, un référent auquel ils pourront transmettre leurs remarques et constatations", indique l’ACN.

Si le premier défi de l’ACN est l’organisation de la braderie de septembre, ses membres reviendront avec d’autres propositions d’actions et de projets pour donner un nouveau souffle au commerce tout au long de l’année. L’ACN se veut ouverte et représentative."Ensemble, nous sommes plus forts dans le respect de la diversité de chacun et chacune", conclut-elle."Les réalités des commerçants de la rue des Carmes ne sont pas les mêmes que pour ceux de la rue de l’Ange par exemple", souligne Étienne Dethier, président pour au moins six ans, avec la certitude que les chantiers ne manqueront pas.