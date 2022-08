Fortes chaleurs : la collecte des déchets débutera à 5 heures en province de Namur

Le départ des collectes de déchets s’effectuera à partir de 5h du matin (au lieu de 6h ou 7h en temps normal), entre le mercredi 10 août et le vendredi 19 août, a annoncé le BEP Environnement, l’intercommunale de gestion des déchets en province de Namur, ce lundi dans un communiqué. La mesure vise, dans l’intérêt des travailleurs, à commencer la collecte au plus tôt, de manière à éviter que le ramassage s’effectue durant les heures les plus chaudes de la journée.