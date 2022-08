Fernelmont : Début du chantier de réhabilitation de la N984

Ce chantier comprend notamment: la construction d’un trottoir en revêtement enrobé bitumineux ainsi qu’une piste cyclable suggérée par le marquage de chevrons et de logos "vélo" et le renouvellement du revêtement de la chaussée. Le revêtement en enrobé bitumineux sera remplacé (fraisage et pose d’un nouveau revêtement) et les revêtements de chaussée en pavés seront remplacés par un revêtement en enrobé bitumineux. À ces endroits, le coffre de la voirie sera refait, précise le SPW. Enfin, de nouvelles bordures et autres filets d’eau seront installés, en raison de certains élargissements ou rétrécissements de la chaussée.