Blessé sérieusement après avoir percuté le rail de sécurité à Courrière

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h30, un accident a fait un blessé sérieux dans l’embranchement de la N4 menant vers l’E411 en direction de Bruxelles. Une Toyota Auris a quitté la route pour percuter le rail métallique et un poteau d’éclairage. Les pompiers de la zone NAGE se sont rendus sur les lieux et le conducteur blessé a été conduit vers le CHR de Namur. Une équipe de la WPR de Daussoulx s’est chargée des constatations et du balisage tandis que le dépanneur Jérôme Loriers de la localité enlevait l’épave de la Toyota.