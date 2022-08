Beauraing: une mystérieuse réserve d'eau, plus que jamais utile aux fermiers

Précision: c’est totalement gratuit. De quoi intéresser de nombreux fermiers beaurinois, à part les plus éloignés du site. On voit moins des convois venus de Dion, de Winenne ou de Felenne. Réservé aux Beaurinois? " On ne fait pas la guerre de l’eau",commente le bourgmestre Lejeune. Et d’illustrer son propos:"J’ai été contacté par des gens d’Houyet, me disant qu’on a de la chance. Hour, par exemple, ce n’est pas bien loin". Les demandeurs n’ont donc pas été éconduits.

Des semaines et des semaines que des quantités impressionnantes d’eau sont puisées dans le sous-sol beaurinois, et il y en a toujours. Jusqu’à quand? On n’en sait strictement rien, Mais il est clair que le réservoir a une très grande capacité. Il n’est pas du tout naturel.

Un tunnel. De 650 mètres?

À une trentaine de mètres de profondeur, un "tunnel" a été creusé dans les années soixante. Pourquoi? Parmi une série de sites européens potentiels, celui de Focant et environs avait été présélectionné par le CERN (Centre européen de recherches nucléaires, Genève) pour la construction d’un accélérateur de particules. Si le site beaurinois avait été retenu, on y aurait réalisé une boucle souterraine de 2,4 km. Le fameux accélérateur de particules, pour les faire s’entrechoquer et étudier les éléments fondamentaux de la matière. Le grand projet en Famenne a avorté. Il ne s’agissait cependant pas d’un rêve de savant fou: un super-accélérateur existe, à cheval sur la France et la Suisse, on y a fait des découvertes… fondamentales.

Donc pas d’expropriation de plus de 2000 hectares de terres agricoles en Famenne, pas de disparition du village de Focant, comme cela était envisagé. Mais des travaux d’exploration du sous-sol avec des excavations. Il n’existe aucun plan de ce qui a été fait, mais on parle du creusement d’un "tunnel" qui pourrait faire 650 mètres de long, abandonné et toujours mystérieux. Il est "naturellement" devenu un réservoir d’eau de très grande capacité, sans autre précision. Mystère.

Voilà pour les fermiers un moyen de s’approvisionner gratuitement en préservant les eaux de surface, et ce en période de grande sécheresse. On peut en conclure, vu la météo de ces dernières semaines, que le réservoir est énorme.

Et l’an prochain, l’autoroute de l’eau

Dès l’année prochaine, Beauraing, zone au grand déficit hydrique, pourra compter pour alimenter les robinets, sur l’aboutissement des travaux d’une "autoroute" qui amènera des masses d’eau d’exhaure depuis une carrière florennoise.

Une grande phase de ce chantier, dès septembre, consistera à passer sous le chemin de fer, à Beauraing, à 14 mètres sous les voies (pour éviter les vibrations).

Mais cela n’enlèvera rien à l’utilité du "réservoir de l’accélérateur de particules".

Abreuver les vaches avec de l’eau de distribution, c’est cher. En cette année caniculaire, jusqu’à preuve du contraire, ce réservoir semble inépuisable.