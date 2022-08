À la braderie de Beauraing, il ne manquait que le sable

Le comité n’a pas été le seul à proposer des ingrédients pour nourrir la braderie. Le club sportif de course à pied de la cité mariale a apporté sa contribution. Celui-ci a amené dans le centre près de 300 sportifs. À cela, il fallait ajouter les supporters. Le réveil dominical a été assuré par le club qui fête ses 10 ans. Pour immortaliser l’événement, des photographes étaient de la partie. Il y a également un drone qui suivait cet événement qui est devenu un incontournable pour certains. " C’est facile, après la course et la remise des prix, on peut aller manger un petit bout." confiait un sportif qui comptait bien jouer les prolongations avec son épouse.

Des commerçants du centre de la ville ont également apporté une belle contribution en permettant à des artistes de monter sur scène. À l’aide de concerts et de musique, le cœur de la ville a battu jusqu’aux petites heures de la nuit.

Un air de vacances

Des locaux n’ont pas laissé l’occasion de se mettre en évidence. Un groupe de passionnés de danses country était sur le macadam de la rue du centre. Le centre culturel a également apporté sa contribution à ce moment qui fait partie des incontournables.

L’esprit festif était bien présent lors de cette nouvelle édition. Avec la météo ensoleillée, c’est une belle tranche qui a été offerte aux participants. Pas de doute, un air de vacances a soufflé dans le centre de la ville. Il ne manquait que les transats et le sable pour être pleinement en position vacancier. À y réfléchir, le sable est probablement sous le goudron de la route. À peu de chose près, celui-ci, via un imposant chantier, devait remonter à la surface peu après la braderie. Finalement, ceci n’aura pas lieu: le chantier a été retardé de quelques mois. La rénovation des trottoirs du centre n’aura lieu que l’année prochaine.

La corrida, une belle arche pour les sportifs

IL y avait du monde au départ de l'événement du club beaurinois. ©EdA

La braderie de Beauraing est un moment multifacettes. Avec le club de course à pied, la braderie rime avec le sport. La cuvée 2022 a été un bon cru. Près de 300 candidats étaient au départ de cette course qui amène de la vie dans la cité mariale en matinée, une fois que les fêtards ont quitté les lieux. Les deux vainqueurs des distances de 5 et 10 km, des adeptes du club de l’ARCH, le reconnaissent, le moment est agréable. Après des compétitions, ceux-ci ont fait le choix de Beauraing pour passer un beau moment. Ils ont été servis. " Je viens souvent à Beauraing. Je n’ai jamais gagné. Hier, j’ai fait un 3000 m sur piste. Je suis venu pour faire mon décrassage." explique le vainqueur du 10 km. Le sportif a fait quasi la course en solitaire. Il a avalé les 10 km en un peu plus de 30 min.

Du côté des 5 kms, le son de cloche est semblable. " C’est ma première participation. On était en groupe. J’ai pris un peu d’avance sur les copains. J’ai gagné. C’est super, je venais ici après une compétition sur piste, j’ai pris mon pied",explique Pierre Del Forno. La course aura été marquée par la chaleur. Pour les vainqueurs des différentes épreuves beaurinoises, pas de secret. Il faut s’hydrater. Au moment de la course, mais avant aussi. "Il faut bien s’hydrater la veille et le matin. C’est bien de le faire durant la course, mais c’est avant que cela se passe", explique Pierre Del Forno. Un conseil qu’il sera peut-être opportun de mettre en application lors de la course de Froidlieu. Du même acabit que celle de Beauraing, l’épreuve se déroulera dans le village de Froidlieu, celle-ci aura lieu le vendredi de la fête. Le local de l’étape, Jean-Marc Simon attend les sportifs. Celui-ci indique que le parcours goûtera à la forêt.

Un Seurrois à la fête

Seurrois, Laurent Renaux a goûté à la fête sauce beaurinoise. ©EdA

La braderie n’a pas attiré uniquement les gens du cru. Un Seurrois, habitant de la commune française jumelée avec Beauraing, avait fait le déplacement. " On n’a pas ce genre de moment à Seurre. Ceci est vécu de manière totalement différente." confiait M. Renaux.

À sa première participation, il a été sous le charme. Il a juré qu’il reviendra. Il veut regoûter à l’ambiance qui plane durant les journées de cet événement annuel.