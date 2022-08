Sécheresse: à Houyet, un maraicher appelle à l’aide

I

Pour produire, il faut de l'eau en suffissance pour le Hourois.

l faut de l’eau, d’urgence. Le problème, c’est qu’ici, il n’y a aucun robinet opérationnel. Le coup de main d’un fermier qui apporte de temps en temps une citerne d’eau, ce n’est plus suffisant. Il reste une opération de la dernière chance: le maraîcher hourois lance un crowdfunding pour forer un puits. Le projet mûrissait depuis un moment, la sécheresse actuelle précipite les choses.

Il lui faut 20000 €

Alexandre Pochet doit composer avec le sol calcaire et peu terreux de la Calestienne, il le savait. L’accès à la terre pour les jeunes n’est pas aisé: " J’ai eu l’opportunité de m’installer ici. Avec les méthodes de culture et avec le temps, on peut améliorer le sol et la capacité de rétention d’eau". Mais les épisodes de sécheresse de plus en plus longs et de plus en plus fréquents rendent la tâche difficile. Ceci écrit, Alex ne regrette nullement son choix de départ. Mais il faut forer un puits. Le maraîcher a besoin de 20000 €. Le dossier a été bien pesé. Cette somme comprend le financement du forage et la pompe. Une pompe solaire, car il n’y a pas d’électricité sur le site, " Avec 20000 €, on finance le tout, y compris le système d’irrigation qui va amener l’eau dans les bassins de rétention" explique le maraîcher.

«Je regarde mes légumes mourir»

Question fondamentale: le puits va-il résoudre le problème? Alexandre ne le cache pas, ça n’est pas totalement garanti. Selon lui, il y a 95% de chances que le projet atteigne son objectif. Lui, il y croit. Avec l’eau, il va enfin pouvoir vivre de son activité. " Actuellement, je regarde mes légumes mourir. Mes haricots se dessèchent, les courgettes meurent sur pied, les carottes ne grossissent pas.Si je n’ai pas l’eau, je ne pense pas que je continuerai le maraîchage l’année prochaine". Pour lui, la réalisation du projet du puits est vitale. Voici le lien Miimosa: https ://miimosa.com/be/projects/creation-d-un-puits-d-ame-hour

Soutenu par l’abeille et le chêne

L’Abeille et le chêne est une fondation qui englobe le potager d’Alexandre Pochet et qui a d’autres projets à son actif. Son but: sortir la terre de la spéculation.

Elle veut aussi préserver la biodiversité, la terre et les relations sociales. Elle mène également des actions socio-éducatives et culturelles. Parmi les projets de la fondation, celui de doter l’endroit d’eau, mais également la construction d’un bâtiment en terre paillée où pourraient se tenir des cours d’éducation permanente et des animations. On y parlerait notamment de la permaculture.

Au mois de septembre, le 8, l’endroit accueillera un événement culturel.

Il faut un permis

Qui dit forage d’un puits dit naturellement permis. Les démarches ont été entamées. Les premiers contacts tendent à indiquer qu’aucun élément n’est défavorable à son obtention. Mais si le permis est refusé, l’argent collecté servira à l’achat d’un système de stockage d’eau et d’un système de distribution de cette eau dans les cultures. S’il y a du surplus, la fondation dont dépend l’exploitation mènera un projet qui lui tient à cœur: la création d’un bâtiment pour accueillir des formations.