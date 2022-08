Profondeville: un demi-siècle autour de l’eau... et du Sud

Le comité actuel présidé par Thibault Decnop.

Le courrier a été diffusé par le comité d’aide à tous les Profondevillois. Germain Mestdagh père a alors provoqué une réunion pour constituer un comité en faveur des pays du Tiers Monde et en particulier du Guatemala. Le mouvement était lancé, mais il a fallu quelques années avant de déposer les statuts de l’association.

La première activité a eu lieu le 31 mai 1969, le grand bal du Père Georges, animé par l’orchestre Five o’clock. Le prix d’entrée était de 20 francs belges, soit 50 centimes d’euros, de quoi faire rêver.

Le 21 septembre 1972, l’association déposait ses statuts et Jean-Marie Maquet assurait la présidence du groupe.

De 2 800 à 20 000 €

Et pendant ce temps-là, le Père Georges remplissait sa tâche pastorale au Guatemala, dans une communauté de 15 000 habitants, répartis dans 12 villages autour de Las Flores. Il fut rejoint par des laïcs en 1974, Marc Tilman et l’année suivante par Christian Allebosch. Ils ont ainsi posé les premiers jalons d’une coopérative horticole et apicole et ont créé une ferme modèle consacrée à l’élevage de porcs, de lapins et de volailles. Monique et Jean-Pierre Haneuse ont ensuite rejoint ce pays d’Amérique centrale, pour trois ans.

Au bord de la Meuse, les activités les plus diverses se sont poursuivies pour financer les projets, la tenue de la buvette du ski club lors de la fête de l’eau, les courses de caisses à savon, une marche annuelle, mais aussi des concours de couyon, tombola, bal et parrainages.

Le 7 novembre 1981, décédait Eugène Guidet, un des membres du comité. Un vibrant hommage lui avait été rendu par le président de l’époque Jean-Pierre Massaut qui rappelait qu’Eugène a montré, dans un monde où l’on suit si souvent la pente de la facilité et des compromissions, qu’il était possible de vivre et d’agir selon sa conscience et sans attendre une quelconque gloire.

En 1986, le comité Tiers-Monde s’ouvre vers d’autres projets. C’est ainsi que lesîles de Paixvont entrer comme partenaires et vont accompagner le comité dans une logique plus rationnelle dans le choix des projets.

Le président rappela qu’il y a 20 ans, les bénéfices de la fêteautour de l’eauétaient de 2826 €. Ces dernières années, ils ont parfois atteint 20 000 euros.

Des générations de bénévoles

En un demi-siècle, le comité a connu plusieurs présidents.

Jean-Marie Maquet a été le premier à mener la barque du comité pendant huit ans. D’autres ont suivi, Claude Vandamme, pendant neuf ans. Nicole Hachez a pris la relève pendant cinq ans, puis un trio composé de Jean-Pierre Massaut, Pitou Ledoux et Jean-Marie Maquet pour trois ans.

Raphaël Ligna a été à la tête du comité pendant huit ans, suivi par Pascal Chevalier pendant quatre ans et cinq ans pour Sophie Dardenne. Benoît Lohisse a présidé le groupe pendant sept ans, avant de céder la place à Carine Marion pour six mois. Thibault Decnop a pris le relais depuis deux ans.

Trois jours de fête

Plusieurs activités étaient au programme de ce week-end. Un libnd test par équipe, le quatrième trail de la Hulle et le 16e rallye des ancêtres Par Monts et Vaux-mémorial Alain Beaufays. Mais aussi des marches et promenades croisière sur l’eau, jeux en bois, château gonflable, animations, des concerts, la 24e rando VTT « Autour de l’eau » et des spectacles pour enfants. Pour des raisons de sécurité, le feu d’artifice a été supprimé.

Hommage à un collaborateur décédé

Le premier président Jean-Marie Maquet a rendu hommage à Christian Allebosch, un des premiers collaborateurs du comité, décédé il y a environ trois semaines. Il s’était engagé en 1975 pour collaborer avec le Père Georges au Guatemala. Il y est resté deux ans. Sa mission était de développer le projet vital d’une ferme expérimentale pour la paroisse du Père Georges.