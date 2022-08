Namur: Retour à la normale pour la brocante de Salzinnes

Concrètement, le lundi 15 août prochain, quelque deux cents exposants installeront leurs échoppes et autres stands sur la voie publique. Dès 6 h 30, et jusqu’à plus ou moins 20 h, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits, en tout ou en partie, rue Patenier, rue Henri Blaise, place Wiertz, avenue Reine Astrid, avenue Cardinal Mercier, rue Eugène Hambursin et rue des Bas Prés.

Outre la brocante proprement dite, diverses animations et activités rythmeront aussi la journée. " Il y aura un château gonflable, des jeux de société, une animation musicale sur un podium installé place Wiertz, la présence d’un stand des commerçants salzinnois, sans oublier la possibilité de se restaurer grâce, notamment, à la présence de food-trucks" explique Mathieu Demaude, organisateur de la brocante.

Une brocante qui s’annonce d’ores et déjà sous les meilleurs auspices et qui devrait bénéficier de conditions météo optimales. Et, comme la chaleur risque bien d’être au rendez-vous, un poste médical de la Croix-Rouge a aussi été prévu afin de remédier à tout problème éventuel. Côté stationnement, ceux qui le souhaitent pourront également laisser leur véhicule gratuitement au parking deNamur Expo(avenue Sergent Vrithoff).

Pour être complet, on signalera encore que les personnes qui souhaiteraient réserver un emplacement en dernière minute pourront se rendre, le jour même de la brocante, au stand des commerçants (place Wiertz) où les emplacements libres seront redistribués.

Informations complémentaires: 0476 37 22 37 – www.brocantesalzinnes.be