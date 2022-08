La fête de jardins gallo-romain  s désormais «remarquables»

Les moyens sont limités, l’imagination est au pouvoir. En comparaison dit Mme Fontaine, des investissements comme dans le Nord de l’Angleterre, autour des vestiges du Mur d’Hadrien, peuvent faire rêver:"Les Anglais dépensent des sommes considérables, ils ont compris le potentiel de la culture. C’est notre culture, après tout".

Comment attirer le touriste lambda?

L’archéoparc de Malagne s’en tire pourtant bien en matière de réalisations très originales, avec les moyens du bord. Reste à persuader le touriste lambda. D’où des journées plus festives. Comme le 17 juillet dernier, avec des gladiateurs et autres démonstrations plus ludiques: 1000 personnes étaient présentes. Satisfaction après la période Covid.

Précision utile: à Malagne, même si on fait de temps en temps dans le plus "léger", la rigueur scientifique est toujours de mise. Avec des résultats sur le long terme assez admirables. Comme ce jardin d’inspiration antique géré depuis plus d’une vingtaine d’années par Jean-Luc Mulkens, un agronome plongé dans les racines de l’agriculture gallo-romaine. Admiratif de ce génie romain consistant à absorber comme une éponge les apports des civilisations conquises, intégrées à la sienne. On le lira par ailleurs, l’ancêtre de la moissonneuse qu’on a utilisé en Gaule romaine, notamment dans le Nord comme ici, a été inventé par les Gaulois pour rejoindre l’outillage agricole gallo-romain.

Des légumes africains, en Gaule du nord

Depuis le mois de mai, les jardins "antiques" de Malagne sont reconnus comme "remarquables". Le dossier a été déposé par la directrice auprès du comité scientifique qui décerne ce label, c’est passé comme une lettre à la Poste. Car ils sont même exceptionnels.

Jean-Luc Mulkens se base sur les traités agronomiques ultra-précis nous venant tout droit du monde romain, pour recréer scrupuleusement ce qui existait alors.En séparant les variétés indigènes préexistantes en nos contrées avant la conquête de Jules César, et ce qui est venu de la Méditerranée. Pas de tomates, évidemment, elles proviennent des Amériques.

À un moment, il a planté des aubergines, mais sans certitude que ce légume venu de la partie africaine de l’empire est arrivé ici, il a renoncé:"Ça viendrait plutôt des Croisades". Par contre, le cardon, ancêtre de l’artichaut originaire d’Afrique, a toute sa place dans le jardin de Malagne: " On sait que c’est un apport romain, grâce à de très belles mosaïques retrouvées à Carthage (actuelle Tunisie)".

Ce jardin, riche de 300 essences, des plantes aromatiques aux arbres fruitiers en passant par les légumes, mérite une visite guidée, comme celle proposée le 14 août prochain. Il s’agit d’une reconstitution assez unique. Au niveau belge et sans doute bien plus largement. Répétons-le, avec une rigueur absolue. Jean-Luc Mulkens est occupé à faire pousser des vignes, autre apport romain, il les palisse comme aux origines de leur introduction:"Tout est un multiple du pied romain, soit 30 centimètres".

En redécouvrant le passé, depuis si longtemps, le spécialiste le constate:"Il y avait déjà beaucoup de biodynamie, des formes de permaculture". Grâce à beaucoup d’observation de la nature et surtout, énormément de bon sens.