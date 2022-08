Avantage de ce nouveau service pour le citoyen, explique l’échevine Sandrine Lissoir qui vise à développer l’offre numérique communale: la gratuité des documents. C’est une volonté de la majorité actuelle. L’e-guichet est aussi accessible à tout moment, ce qui est pratique pour le citoyen mais libère aussi du temps pour les employés communaux…

Cette nouveauté ne gomme cependant pas le service au guichet. Le citoyen qui le souhaite peut toujours se rendre à la Commune pour obtenir les documents. Les personnes moins à l’aise avec l’informatique peuvent obtenir de l’aide en passant par l’espace numérique. Ce guichet numérique donne accès à 29 documents et 5 actions. Sans se déplacer, l’Houyetois peut notamment obtenir un certificat d’autorisation de voyage pour enfant mineur ou obtenir un extrait du casier judiciaire

Le travail, essentiellement du ressort du service population (délivrance de documents type composition de ménage, extrait de casier judiciaire, certificat de résidence, autorisation parentale), est facilité par l’application. Le service à cependant toujours un droit de regard et d’expertise par rapport aux demandes formulées et se réserve le droit de refuser certaines demandes ou de prendre contact avec les citoyens demandeurs pour de plus amples informations.

L’application accessible à la population est en constante évolution. Rien n’est figé et les documents sont adaptés selon la réglementation en vigueur et les modifications apportées à la législation. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de l’obligation de solliciter un "permis pour animaux de compagnie", l’option a été ajoutée et il est possible d’obtenir ce document via l’e-guichet.

Sécurisé

L’accès au guichet électronique est sécurisé. Toute demande passe par une phase d’identification. Celle-ci peut se faire de différentes manières: via l’application "itsme", avec un lecteur de carte d’identité et un code PIN, un code unique via une application mobile, un code de sécurité via Token, ou un code de sécurité envoyé par email (clé numérique). Si l’étape d’identification n’est pas vérifiée, l’application renvoie l’utilisateur vers le service communal.

En outre, le service communal a un regard d’expertise sur le fonctionnement de l’outil. Il garde la possibilité de nuancer les réponses automatiques selon les situations

Numérisation progressive

Le service e-guichet n’est pas une première en matière numérique à la Commune. On y a déjà procédé à la numérisation des dossiers. Dernièrement, l’administration a aussi a adopté un outil qui permet la gestion du courrier entrant et sortant. Prochainement, c’est le service des travaux qui va avoir droit aux avancées de la technologie. Celle-ci va aider le service à organiser le travail, mais également à tenir à jour la gestion du patrimoine. Un cadastre complet reprenant l’historique des travaux pour chaque bâtiment pourra être tenu de manière aisée.