Deux blessés graves dans une collision frontale

Divers véhicules de la zone Dinaphi ont gagné les lieux, ainsi que le SMUR de dinant. L’état des blessés a nécessité le renfort de l’équipe médicalisée de Bras-Sur-Lienne. Après plus d’une heure, le conducteur de la Peugeot, domicilié à Mazée, a pu être évacué. L’équipe de désincarcération a encore dû travailler longuement pour extraire de l’Audi l’homme d’une trentaine d’années domicilié à Givet. Ce n’est que près de 2h après l’accident que l’hélicoptère a pu prendre son envol vers l’hôpital avec le blessé jugé dans un état critique.

Devant la gravité des faits, le bourgmestre de Doische, Pascal Jacquiez, s’est rendu sur les lieux et la route a été totalement fermée à la circulation par une équipe de la Police des 3 Vallées. Le constat des faits a été confié à une équipe de la police Hermeton et Heure. Un expert a été mandaté par le parquet pour établir avec le plus de précisions possible les circonstances de cet accident.