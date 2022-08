Décloisonnement social cette semaine à Hastière

Elle est encadrée par le groupe local "Pays des Vallées" d’ATD Quart-Monde, son originalité lui a valu le grand prix 2021 "Générations Solidaires" porté par la Fondation Roi Baudouin et notre journal.

Comme l’expliquent les responsables locaux de l’organisation d’éducation permanente, il s’agit"non seulement de proposer un temps de détente et de création dans un lieu éloigné des services collectifs, mais surtout de faire évoluer les regards trop souvent négatifs portés sur les habitants des domaines d’habitat permanent, parfois par eux-mêmes d’ailleurs, car certains ont intégré cette dévalorisation. L’opération Talents révèle à tous que chacun est riche de potentiels, de savoirs et de savoir-faire, et qu’il peut les partager".

Au programme de cette édition: peinture sur verre, peinture diamants, djembé, jeux collectifs, jeu d’échecs, pyrogravure, basket, atelier des petits, fleurs de laine, etc.

Les différents ateliers durent tout l’après-midi et chacun peut s’essayer librement à différentes activités. Les cinq premiers jours, durant toute cette semaine, les ateliers se déroulent au domaine du Bois de Lens et le dernier jour, samedi prochain, dans le centre d’Hastière.