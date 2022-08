Un skatepark itinérant en huit modules

Au programme: trois séances d’entraînement qui se dérouleront, l’après-midi, les 21 août (Lustin), 28 août (Lesve) et 4 septembre (Profondeville). De quoi satisfaire les amateurs de sports de glisse ne disposant pas d’emplacements adaptés, proches de chez eux, pour s’exercer à cette activité. " Il existe beaucoup d’infrastructures dédiées aux jeunes enfants via les plaines de jeux, mais aucune pour la catégorie d’âge comprise entre 10 et 16 ans", constate Pierre Magnien, initiateur du projet "Skatepark On the Road". Désireux de démocratiser la pratique de ce loisir, ce professeur d’éducation physique a répondu favorablement à l’appel de Jean-Sébastien Detry, échevin des Sports, pour implanter son concept dans la commune.

Depuis le lancement du projet au printemps 2021, plusieurs centaines de skateurs et trottinettistes ont déjà pu s’exercer sur les rampes métalliques mises à disposition par Pierre Magnien. Si l’engouement se prolonge, le bénévole n’exclut pas de confier, à l’avenir, ses installations à des organismes sportifs pour prolonger l’expérience à travers une série de stages. " Ma priorité consiste avant tout à servir de levier et permettre à des adolescents, issus de communes plus isolées, de profiter d’un skatepark quelle que soit leur condition sociale", précise cet habitant d’Anhée.

Des palettes aux planches de récupération

C’est en pratiquant du skateboard avec un groupe de jeunes, lors de la crise Covid, que Pierre Magnien a songé à étendre cette activité dans sa commune. Une initiative qu’il jugeait utile en raison du mal-être apparent de ces adolescents, lié au manque de divertissements en pleine période de pandémie. " Nous avons donc construit des rampes de fortune avec des palettes et multiplié ensuite les essais dans plusieurs places publiques", se remémore le trentenaire.

De fil en aiguille, Pierre a obtenu des arrêtés de police pour recourir à certains espaces communaux où ses sessions de skateboard attirent de plus en plus de monde.

Plus question de palettes dorénavant, place à des modules qu’il fabrique, avec l’aide de son père, à partir de planches de récupération achetées au préalable dans des brocantes. Ce qui lui permet ainsi de proposer une expérience optimale aux participants lors de chaque séance.

Infos et réservation: 0471/40.39.99