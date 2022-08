Idéal pour s’installer quelques minutes? Pourquoi pas, mais tel n’est pas l’objectif premier de la présence de ces cubes. Ils font partie de la dernière participation en date de Cerfontaine dans l’opération sculptures du centre culturel Action Sud. Des œuvres tournées essentiellement vers cette forme géométrique et que l’on doit à Luc De Man, artiste plasticien.

De l’art, tout ça? L’artiste s’exprime:"En 2007, lorsque j’ai commencé à expérimenter l’idée que le cube pourrait être considéré comme un symbole de l’activité humaine, et la sphère comme un symbole de la nature, je n’avais aucune intention de créer une série étendue. Je ne cherchais que l’équilibre parfait entre l’homme et la nature, entre homme et femme, entre yin et yang."

Voilà, voilà! Arrêtons-nous là: après tout, l’art ne se discute pas. Il s’apprécie un peu, beaucoup, pas du tout.

Et si ces cubes permettent quelques instants de repos, autant en profiter en admirant le kiosque voisin qui lui, peut être qualifié de véritable œuvre d’art.