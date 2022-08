Avec Black M, Suarez, Konoba, «tout en gardant l’esprit du Plein Air»

Un événement qui fait évoluer le Plein Air? " Après 34 ans, on voulait lui donner un nouveau souffle. On sentait que ça s’éteignait un petit peu. Le Plein Air attirait beaucoup les 18-24 ans. On s’est dit: pourquoi ne pas oser quelque chose de plus ambitieux qui touche un public plus large, des familles, des gens qui ne viennent pas forcément de Gedinne,tout en gardant l’esprit du grand frère qu’est le Plein Air en proposant, après les concerts, des soirées." Et d’ajouter: " On est dans une région où les gens ne se déplacent pas trop pour aller voir des choses ailleurs. On voulait amener au centre du village ce qui se passe à l’extérieur."

Au niveau du lieu, le festival marque un retour aux sources. " Cela ne se passera plus sur l’esplanade rue de la Croisette, mais dans le centre du village, place Languillier, avec quelques nouveautés. Une grande passerelle de 8 mètres sur 11 va notamment être déployée pour traverser le cours d’eau qui traverse le site et permettre aux festivaliers de rejoindre l’autre côté où se trouveront la deuxième scène, les stands de nourriture, l’espace consacré aux enfants, etc."

Bob Sinclar, c’était énorme pour nous!

Attirer de gros noms à Gedinne, ce n’est pas rien… " Voilà quelques années, on avait réussi à attirer Bob Sinclar. Pour nous, c’était énorme! On a eu envie de retenter le coup. On voulait trouver deux têtes d’affiches, des gens qui passent beaucoup en radio et qui peuvent attirer du monde. En discutant avec des agents, le nom de Black M est ressorti. On s’est dit que c’était le moment de foncer. Il était coach à The Voice. C’est quelqu’un qui touche un public très jeune mais aussi des gens plus âgés. C’est un artiste tout public. Avec Suarez et Konoba, on les a nos têtes d’affiches."

Attirer Black M à Gedinne, encore fallait-il y parvenir. " On a travaillé avec une agence française. Après plusieurs semaines voire mois de discussions, on a pu trouver un accord final. Gedinne, ils ne situaient pas. J’ai dit que c’était à côté de Charleville-Mézières. Ils m’ont répondu: “Ah oui, le Cabaret vert”. Finalement, ça a pu se concrétiser."

Monter un tel événement, ce n’est pas évident. " Surtout qu’on n’est pas des pros. On n’est que des bénévoles. Et organiser le Plein Air ou un festival, ce n’est pas la même chose. On a créé un comité restreint. On est cinq à prendre les décisions."

Budget entre 175 000 € et 250 000 €

Le budget global du festival se situe entre 175 000 € et 250 000 €. Une somme conséquente, principalement consacrée aux infrastructures, à la sécurité… et aux cachets des artistes qui doivent être payés avant la prestation. " On s’est fixé un budget global par rapport à nos expériences du Plein Air. Ici, on a dépassé le budget, on a quand même pris des risques, tout en restant raisonnables. Les artistes, c’est une grande partie du budget. Et ce sont des sommes qu’on doit avancer. L’argent vient des préventes, mais aussi de nos partenaires.L’an passé, avec la première édition du festival, on avait aussi pu engranger des chouettes bénéfices."

Une énorme scène va être déployée dès ce week-end au cœur du village, un espace VIP, des loges, etc. " Une cinquantaine de personnes sont actives pour le montage. Durant le festival, on va fermer tout l’accès au village." Entre 1500 et 2000 personnes sont attendues le vendredi et 2000 à 2500 personnes le samedi. " On s’est fixé une limite. On veut garder une liberté de mouvement dans le site, une certaine fluidité pour que ce soit convivial." Reste une inconnue: la météo. " On n’a jamais eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais on est confiant", lâche Noé Henrot. Et de terminer: " C’est un sacré challenge. Notre objectif, cette année, est vraiment d’en mettre plein les yeux et de fidéliser le public, mais surtout de rentrer dans nos frais."